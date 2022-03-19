Tolunay Kafkas'tan Arda Güler açıklaması

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Arda Güler hakında açıklamalarda bulundu. Kafkas, "U19 ve U17 Milli Takımlarımız çok iddialı durumdalar. Arda, U17 Takımı'nda ve bu takımı güçlü tutmak istedik. Aynı şekilde U19 için de 3 oyuncuyu Ümit Milli Takım’dan U19’a gönderdik." ifadelerinde bulundu.

Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 19.03.2022- 16:45