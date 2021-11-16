A Milli Futbol Takımı'mızın muhtemel play-off rakipleri!
2022 Dünya Kupası'na katılmak isteyen A Milli Futbol Takımı'mız Karadağ ile oynayacağı maça odaklandı. Millilerimiz, bu karşılaşmadan galibiyet ayrılırsa Norveç-Hollanda maçında gelecek sonuca göre lider çıkabilir. İşte A Milli Takım'ımızın play-off'a kalırsa muhtemel rakipleri ve doğrudan katılma ihtimalleri...
2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki son maçında Karadağ ile karşılaşacak A Milli Takım'ımızda, play-off hesapları yapılmaya başlandı.
A Milliler, Karadağ'ı mağlup ettiği takdirde Norveç-Hollanda maçının skoruna bakmadan play-off biletini cebine koyacak.
Ay-yıldızlıları play-off'ta ise birbirinden zorlu rakipler bekliyor. 12 takımın mücadele edeceği play-off turunda yer alacak 7 takım kesinleşti.
İŞTE PLAY-OFF'U GARANTİLEYEN ÜLKELER:
İskoçya
İsveç
Kuzey Makedonya
Portekiz
Rusya
İtalya
Polonya
Elemelerde bu akşam oynanacak maçların ardından 3 ülke daha play-off biletini cebine koyacak.
PLAY-OFF SİSTEMİNDE NELER DEĞİŞTİ?
2022 Dünya Kupası elemelerinde grup ikincilerini zorlu bir play-off süreci bekliyor.
10 grup ikincisi ve Uluslar Ligi'nde gelecek iki takım, tek maç üzerinden oynanacak 2 turla Katar vizesi arayacak. Eleme gruplarında en iyi performansı gösteren 6 takım seri başı olacak. Seri başı olacak ekipler play-off'larda ev sahibi avantajına sahip olacak.
Play-off mücadelesinin ardından 3 takım daha Dünya Kupası'nın yolunu tutacak.
LİDERLİK SENARYOSU
Ay-yıldızlıların Karadağ'ı mağlup edip, Norveç'in de Hollanda'yı yendiği senaryoda ise Milli Takım'ımıza liderlik şansı doğacak. Bu durumda genel averaja bakılacak. Eğer Milliler, genel averajda Norveç'in önünde yer alırsa grup ldieri olarak Katar'a gitmeye hak kazanacak.
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