14 Kasım 2021, Pazar

MİLLİ TAKIM

Ümit Milli Takım'da 3 isim aday kadrodan çıkarıldı!

Ümit Milli Takım’da 3 isim aday kadrodan çıkarıldı!
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 14.11.2021

2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde I Grubu'nda yer alan Ümit Milli Takım, Danimarka ile karşı karşıya gelecek. Millilerde Umut Güneş, Ali Kaan Güneren ile Batuhan Kör kadrodan çıkarıldı ve yerlerine Erkan Eyibil ile Zafer Görgen dahil edildi.

2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde I Grubu 5. hafta maçında 16 Kasım Salı günü Danimarka ile karşılaşacak Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, sarı kart cezalısı Aytemiz Alanyasporlu Umut Güneş, kırmızı kart cezalısı MKE Ankaragücü futbolcusu Ali Kaan Güneren ve dedesi vefat eden Bursasporlu Batuhan Kör, aday kadrodan çıkarıldı.

Fraport TAV Antalyaspor'dan Erkan Eyibil ile Çaykur Rizespor'dan Zafer Görgen ise aday kadroya dahil edildi.

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