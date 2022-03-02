2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Turu yarı finalinde A Milli Takım ile Portekiz, Estadio do Dragao Stadyumu'nda karşılaşacak.
Portekiz - Türkiye maçı öncesi flaş gelişme!
A Milli Takım haberi | Türkiye ile Portekiz arasındaki 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu karşılaşması 24 Mart Perşembe günü Porto'da oynanacak. Kritik mücadele öncesi Portekiz'den flaş bir haber geldi. Detaylar haberimizde...
Portekiz - Türkiye maçının biletleri tükendi
Portekiz basınında yer alan haberlere göre; Portekiz Futbol Federasyonu'nun (FPF), Türkiye maçı için çıkardığı biletlerinin tamamının tükendiği belirtildi.
50 bin kişilik stat
Ajansspor'un haberine göre; Estadio do Dragao Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada 50 bin futbolsever tribünde yer alacak.