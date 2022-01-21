TFF resmen açıkladı! Ferdi Kadıoğlu...
Kısa bir süre önce A Millî Takım tercihini Türkiye’den yana kullanan Fenerbahçe’nin orta saha oyuncusu Ferdi Kadıoğlu’nun seçimi, FIFA nezdinde de resmiyet kazandı.
Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 21.01.2022- 22:55 Güncelleme Tarihi: 21.01.2022- 23:08
Federasyon, Fenerbahçeli futbolcunun milli takım seçiminin resmileştiğini duyurdu.
TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Kısa bir süre önce A Millî Takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nun seçimi, FIFA nezdinde de resmiyet kazandı.
Daha önce Ümit ve Genç millî seviyede Hollanda'yı temsil eden Ferdi'nin A Millî düzeyde Türkiye forması giyebilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'nun FIFA'ya yapmış olduğu başvuru bugün itibarıyla sonuçlandı.
TFF olarak, Ferdi Kadıoğlu'na Ay-Yıldızlı formayla nice başarılar kazanacağı bir millî takım kariyeri diliyoruz.