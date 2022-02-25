2023 FIBA Dünya Kupası Elemeleri B Grubu 3. hafta müsabakasında A Milli Basketbol Takımı'mız deplasmanda Yunanistan ile karşı karşıya geliyor. Yunanistan - Türkiye maçının canlı skor takibi haberimizde...

CANLI SKOR

1. Çeyrek sonucu: Yunanistan 13-20 Türkiye

2. Çeyrek sonucu: Yunanistan 40-32 Türkiye

3. Çeyrek oynanıyor: Yunanistan 54-48 Türkiye

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YUNANİSTAN TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Başkent Atina'daki Ano Liossia Olimpik Spor Salonu'nda oynanan Yunanistan - Türkiye maçı TSİ 19.00'da başladı ve NTV ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

BİR SONRAKİ MAÇ SİNAN ERDEM'DE

Milliler, gruptaki dördüncü maçında yine Yunanistan ile 28 Şubat Pazartesi günü İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak.

2023 DÜNYA KUPASI'NA NASIL GİDİLİYOR?

Gruplarında ilk üç sırayı alan takımlar bir üst tura yükselecek. Takımlar, ilk grup aşamasında topladığı puanları bir üst turdaki gruplara taşıyacak. Milli takım, grupta ilk üç sırayı alması halinde A Grubu'nu ilk üç sırada tamamlayan ekiplerle eşleşecek. İkinci tur gruplarında ilk üç sırayı alan 12 ekip ise FIBA 2023 Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanacak.