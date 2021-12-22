22 Aralık 2021, Çarşamba

MİLLİ TAKIM

TFF Başkanı Nihat Özdemir'den Fenerbahçe ile anılan Kenan Koçak ile ilgili açıklama!

Nihat Özdemir’den Kenan Koçak açıklaması!
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 22.12.2021 Giriş Tarihi: 22.12.2021

Süper Lig'in 17.haftasında oynanan Beşiktaş derbisinin ardından Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de yeni hoca arayışı sürüyor. Stefan Kuntz'un ekibinde yer alan Kenan Koçak, Fenerbahçe ile anılıyordu. TFF Başkanı Nihat Özdemir, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Milli Takım'da Stefan Kuntz'un yardımcısı Kenan Koçak'ın isminin Fenerbahçe ile anılmasıyla ilgili olarak açıklamalar yapan TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu üyem Sayın Hamit Altıntop gerekli açıklamayı yaptı. O bizim hocamızdır. Hocamızdan ayrılma niyetimiz yok. Onunla ve Stefan Kuntz'la önemli programlar yaptık. Yalnız A Milli Takım değil, altyapılarla ilgili diğer milli takımlarla da gerekli çalışmaların içindeyiz. Sadece A Milli Takım'da Stefan Kuntz'un yardımcısı değil, bir çok yerde de sayın Kenan Koçak ile ilgili çalışmalar yapacağız" açıklamasını yaptı.
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