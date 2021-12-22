22 Aralık 2021, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den Fenerbahçe ile anılan Kenan Koçak ile ilgili açıklama!
Süper Lig'in 17.haftasında oynanan Beşiktaş derbisinin ardından Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de yeni hoca arayışı sürüyor. Stefan Kuntz'un ekibinde yer alan Kenan Koçak, Fenerbahçe ile anılıyordu. TFF Başkanı Nihat Özdemir, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
Milli Takım'da Stefan Kuntz'un yardımcısı Kenan Koçak'ın isminin Fenerbahçe ile anılmasıyla ilgili olarak açıklamalar yapan TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu üyem Sayın Hamit Altıntop gerekli açıklamayı yaptı. O bizim hocamızdır. Hocamızdan ayrılma niyetimiz yok. Onunla ve Stefan Kuntz'la önemli programlar yaptık. Yalnız A Milli Takım değil, altyapılarla ilgili diğer milli takımlarla da gerekli çalışmaların içindeyiz. Sadece A Milli Takım'da Stefan Kuntz'un yardımcısı değil, bir çok yerde de sayın Kenan Koçak ile ilgili çalışmalar yapacağız" açıklamasını yaptı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
MİLLİ TAKIM HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı