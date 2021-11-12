12 Kasım 2021, Cuma

MİLLİ TAKIM

Cengiz Ünder A Milli Futbol Takımı kampından ayrıldı!

Cengiz Ünder kamptan ayrıldı!
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 12.11.2021

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Cebelitarık ve Karadağ ile oynanacak müsabakalarda sakatlığı sebebiyle forma giyemeyeceği açıklanan Cengiz Ünder, milli takım kampından ayrıldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Cebelitarık ve Karadağ ile oynanacak maçlarda sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceği açıklanan Cengiz Ünder, milli takım kampından ayrıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Sağ arka adalesindeki sakatlık nedeniyle A Milli Takımımızın Cebelitarık ve Karadağ maçlarında yer alamayacağı belirlenen Cengiz Ünder, tedavisinin milli takım kampındaki bölümünün tamamlanmasının ardından kamptan ayrıldı." ifadesi kullanıldı.

Cengiz Ünder'in teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaşarak milli takıma elemelerdeki son iki karşılaşma öncesi başarı dilediği belirtildi.

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