A Milli Futbol Takımı Cebelitarık maçı hazırlıklarına devam etti!
A Milli Takım'ımız 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık'ı konuk edecek. Milliler mücadele öncesinde hazırlıklarını, yaptığı antrenmanla sürdürdü. İşte detaylar...
FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık'ı konuk edecek olan A Milli Futbol Takımı, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda cumartesi günü Cebelitarık ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak yapıldı. Isınma hareketleri ile başlayan idman, koordinasyon çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Cebelitarık maçının taktiği üzerinde duruldu.
Kaleciler Uğurcan Çakır, Ersin Destanoğlu ve Sinan Bolat, görüş açılarını kapatan özel bir gözlükle çalışmalarını gerçekleştirdi ve yandan yapılan orta çalışmalarında kaleciler topu kontrol etmeye çalıştı.
Milliler hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...