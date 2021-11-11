11 Kasım 2021, Perşembe

MİLLİ TAKIM

A Milli Futbol Takımı Cebelitarık maçı hazırlıklarına devam etti!

Milliler Cebelitarık maçı hazırlıklarına devam etti!
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 11.11.2021

A Milli Takım'ımız 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık'ı konuk edecek. Milliler mücadele öncesinde hazırlıklarını, yaptığı antrenmanla sürdürdü. İşte detaylar...

FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık'ı konuk edecek olan A Milli Futbol Takımı, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda cumartesi günü Cebelitarık ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak yapıldı. Isınma hareketleri ile başlayan idman, koordinasyon çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Cebelitarık maçının taktiği üzerinde duruldu.

Kaleciler Uğurcan Çakır, Ersin Destanoğlu ve Sinan Bolat, görüş açılarını kapatan özel bir gözlükle çalışmalarını gerçekleştirdi ve yandan yapılan orta çalışmalarında kaleciler topu kontrol etmeye çalıştı.

Milliler hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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