21 Aralık 2021, Salı

MİLLİ TAKIM

16 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, hazırlık maçında İngiltere'ye 2-1 yenildi

Genç milliler İngiltere’ye kaybetti!
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 21.12.2021

16 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'mız İngiltere St. George's Park'ta karşı karşıya geldi. Genç milliler sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

16 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, İngiltere ile deplasmanda oynadığı hazırlık maçında 2-1 mağlup oldu.

Türkiye Futbol Federasyonun internet sitesinde yer alan bilgiye göre St. George's Park'ta oynanan karşılaşmada 9. dakikada Tyler Dibling'in golüyle 1-0 geriye düşen milli takım, 34. dakikada Yusuf Can Calayır'ın golüyle 1-1 beraberliği yakaladı. 38. dakikada Tyrique George'un golüne engel olamayan Türkiye, maçın ilk yarısını 2-1 geride kapadı.

İkinci yarıda gol bulamayan 16 Yaş Altı Milli Takımı, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

16 Yaş Altı Milli Takımı, 22 Aralık Çarşamba günü İngiltere ile bir hazırlık maçı daha oynayacak.

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