16 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, hazırlık maçında İngiltere'ye 2-1 yenildi
16 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'mız İngiltere St. George's Park'ta karşı karşıya geldi. Genç milliler sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.
16 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, İngiltere ile deplasmanda oynadığı hazırlık maçında 2-1 mağlup oldu.
Türkiye Futbol Federasyonun internet sitesinde yer alan bilgiye göre St. George's Park'ta oynanan karşılaşmada 9. dakikada Tyler Dibling'in golüyle 1-0 geriye düşen milli takım, 34. dakikada Yusuf Can Calayır'ın golüyle 1-1 beraberliği yakaladı. 38. dakikada Tyrique George'un golüne engel olamayan Türkiye, maçın ilk yarısını 2-1 geride kapadı.
İkinci yarıda gol bulamayan 16 Yaş Altı Milli Takımı, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.
16 Yaş Altı Milli Takımı, 22 Aralık Çarşamba günü İngiltere ile bir hazırlık maçı daha oynayacak.
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