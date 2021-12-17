17 Aralık 2021, Cuma

MİLLİ TAKIM

A Milli Futbol Takımı'mızın fikstürü belli oldu!

A Milli Futbol Takımı’mızın fikstürü belli oldu!
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 17.12.2021 Giriş Tarihi: 17.12.2021

A Milli Futbol Takımı'mızın 2022/23 UEFA Uluslar Ligi fikstürü belli oldu. Milliler ilk maçını 4 Haziran 2022'de Faroe Adaları ile oynayacak.

A Milli Takım'ımızın 2022/23 UEFA Uluslar Ligi fikstürü belli oldu. Buna göre ay-yıldızlı ekip ilk karşılaşmasını 4 Haziran 2022'de iç sahada Faroe Adaları ile oynayacak.
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