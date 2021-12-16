A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor!
UEFA Uluslar Ligi’nde 2022-23 sezonu kuraları bugün çekilecek. C Ligi’ne düşen A Milli Takım, kuraya 1. torbadan katılacak. Ay-yıldızlıların kura çekimi bugün UEFA'nın Nyon'daki merkezinde saat 20.00'de gerçekleştirilecek. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
2022 Dünya Kupası yolunda play-off mücadelesi veren A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde de bugün kura heyecanı yaşayacak. C Ligi'ne düşen ay-yıldızlıların kura çekimi bugün UEFA'nın Nyon'daki merkezinde saat 20.00'de gerçekleştirilecek. Takımlar, 2020-2021 UEFA Uluslar Ligi'nde elde ettikleri puan ve derecelere göre torbalara ayrılırken, Milli Takımımız kendi kategorisinde 1. torbadan kura çekimine katılacak.
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Türkiye, diğer torbalardan gelecek birer rakibin yer alacağı dört takımlı grupta mücadele edecek. Muhtemel rakiplerimiz arasındaki Kazakistan ile Moldova ve Güney Kıbrıs ile Estonya arasında mart 2022'de çift maçlı eleme sistemine göre oynanacak play-out maçlarının ardından C Ligi'nde mücadele edecek iki ekip kesinleşecek. Ay-yıldızlı ekibimiz, UEFA Uluslar Ligi'nde 2-14 Haziran 2022 tarihlerinde dört, 22-27 Eylül 2022 tarihlerinde de iki karşılaşma oynayacak.
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