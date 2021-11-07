08 Kasım 2021, Pazartesi

MİLLİ TAKIM

A Milli Takım'da Ozan Kabak Cebelitarık ve Karadağ maçlarının kadrosundan çıkarıldı!

A Milli Takım’da yıldız oyuncu kadrodan çıkarıldı!
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 07.11.2021 Giriş Tarihi: 07.11.2021

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Cebelitarık ve Karadağ ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'mızda, Ozan Kabak kadrodan çıkarıldı. Milli Takım'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İngiltere’nin Norwich City takımında forma giyen millî futbolcumuz Ozan Kabak, geçirmiş olduğu viral enfeksiyon sebebiyle A Millî Takımımızın Cebelitarık ve Karadağ maçları aday kadrosundan çıkarıldı" denildi.

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Cebelitarık ve Karadağ ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'mızda, Ozan Kabak kadrodan çıkarıldı.

Yapılan açıklama şu şekilde;

"İngiltere'nin Norwich City takımında forma giyen millî futbolcumuz Ozan Kabak, geçirmiş olduğu viral enfeksiyon sebebiyle A Millî Takımımızın Cebelitarık ve Karadağ maçları aday kadrosundan çıkarıldı."

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