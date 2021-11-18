MİLLİ TAKIM HABERLERİ - Stefan Kuntz’un sırrı ortaya çıktı! İşte zaferi getiren 5 dokunuş

5- ÖNCE ARKADAŞ SONRA HOCA

Kuntz'un en önemli özelliklerinden birisi, futbolculara arkadaş gibi yaklaşması oldu. Alman hoca herkese kendini sevdirerek, futbolcuları kendisine ve hedefe inandırdı. Herkes verilen farklı görevleri bile eksiksiz yerine getirmeyi başardı.

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