06 Kasım 2021, Cumartesi

MİLLİ TAKIM

Ümit Milli Takım'ımızın Belçika ve Danimarka maçları aday kadrosu açıklandı!

Ümit Milli Takım’ın aday kadrosu açıklandı!
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 05.11.2021

Ümit Millî Takım'ımızın 12 Kasım Cuma günü Belçika ile deplasmanda ve 16 Kasım Salı günü Danimarka ile Alanya'da oynayacağı 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçlarının aday kadrosu açıklandı.

Ümit Milli Takım'ımızın 12 Kasım Cuma günü Belçika ile deplasmanda ve 16 Kasım Salı günü Danimarka ile Alanya'da oynayacağı 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçlarının aday kadrosu açıklandı.

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