17 Kasım 2021, Çarşamba

MİLLİ TAKIM

TFF'ye dev Dünya Kupası geliri! A Milli Futbol Takımı'mız...

Gözler Katar’da! Katılırsak dev gelir
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 17.11.2021 Giriş Tarihi: 17.11.2021

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde G grubunu 2. sırada tamamlayan ve play-off'lara katılmaya hak kazanan A Milli Takım'ımızda, gözler artık Katar'a çevrildi. Tarihimizde 3. kez Dünya Kupası heyecanı yaşamak isteyen milliler, eğer bu başarıyı yakalayabilirse TFF'ye de önemli bir gelir kaynağı sağlayacak. İşte detaylar...

Katar'da 21 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na katılmamız durumunda, Türkiye Futbol Federasyonu'nun kasasına da önemli miktarda para girecek.

A Milli Futbol Takımımız, Pplay-off'tan finallerin yolunu tutması halinde FIFA'dan 2 milyon Dolar turnuvaya hazırlık ve 10 milyon Dolar da katılım payı alacak. Toplamda 12 milyon Dolar (yaklaşık 120 milyon TL) gelir elde edilecek.

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