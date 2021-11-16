Türkiye U21 1-2 Danimarka U21 (MAÇ SONUCU-ÖZET)
UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Ümit Milli Takım'ımız 5. maçına çıktı. Geride kalan 4 maçta 4 puanı olan milliler, sahasında Danimarka'yı konuk etti. A Spor'dan canlı yayınlanan müsabakada kazanan taraf 2-1'lik skorla Danimarka oldu. Millilerin tek sayısı Gökdeniz Bayrakdar'dan gelirken, Danimarka'nın golleri, Jesper Lindström ve Mohammed Daramy'den geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu'nda Ümit Milliler, 5. maçında Danimarka ile karşılaştı. Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan mücadele A Spor'dan naklen yayınlandı.
Türkiye maça, Doğan Alemdar, Bünyamin, Serdar Saatçi, Cenk Özkaçar, Cemali, Kartal Kayra, Yusuf, Ömer Faruk, Erkan Eyibil, Ali Akman ve Enis Destan ilk 11'iyle başladı.
Karşılaşmanın henüz 4. dakikasında Danimarka, Jesper Lindström ile 1-0 öne geçti.
Danimarka, 21. dakikada bu kez Mohammed Daramy ile farkı 2'ye yükseltti. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.
İkinci yarıda milliler, 51. dakikada Gökdeniz Bayrakdar ile farkı 1'e indirdi.
İlerleyen dakikalarda Türkiye fırsatlar yakalasa da istediği golü bulamadı ve müsabaka Danimarka'nın 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
Milliler, grupta 4 puanda kalırken, Danimarka ise 9 puana yükseldi.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ:
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