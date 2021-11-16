İşte A Milli Takım'ın grubundaki güncel puan durumu!
A Milli Futbol Takımı'mız, Dünya Kupası Elemeleri'nde ya tamam ya devam maçına çıkıyor. G grubunda mücadele eden Türkiye, Hollanda ve Norveç ile zirve yarışı veriyor. Deplasmanda Karadağ ile karşılaşan milliler, Hollanda ile Norveç maçından çıkacak sonucu bekliyor. İşte A Milli Takım'ın grubundaki güncel puan durumu...
A Milli Futbol Takımı'mız, Dünya Kupası Elemeleri'nde ya tamam ya devam maçına çıkıyor. G grubunda mücadele eden Türkiye, Hollanda ve Norveç ile zirve yarışı veriyor. Deplasmanda Karadağ ile karşılaşan milliler, Hollanda ile Norveç maçından çıkacak sonucu bekliyor. İşte A Milli Takım'ın grubundaki güncel puan durumu...
2022 Dünya Kupası G Grubu canlı puan durumu
1- Hollanda: 21 puan
2- Türkiye: 21 puan
2- Norveç: 19 puan
4- Karadağ: 11 puan
5- Letonya: 9 puan
6- Cebelitarık: 0 puan
TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?
Türkiye'nin gruptan lider olarak çıkabilmesi için Karadağ maçını kazanması, Hollanda'nın ise sahasında karşılaşacağı Norveç'e mağlup olması gerekiyor.
Hollanda'nın grubu lider olarak tamamlayacağı senaryoda ise milli takım son maçını kazandığı taktirde, Hollanda-Norveç maçının sonucu beklenilecek. Norveç, A Milliler'in rakibine attığı farktan 2 fazlasını Hollanda kalesine gönderemediği durumda play-off bileti Ay-Yıldızlı ekibimizin olacak.
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