17 Kasım 2021, Çarşamba

MİLLİ TAKIM

Hakan Çalhanoğlu: Kuntz bana 'Maçın en iyisisin' dedi!

Hakan Çalhanoğlu: Kuntz bana ’Maçın en iyisisin’ dedi!
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 17.11.2021 Giriş Tarihi: 17.11.2021

A Milli Futbol Takımı'nın yıldızlarından Hakan Çalhanoğlu, Karadağ maçının ardından açıklamalarda bulundu. Hakan, "Kim gelirse gelsin, iyi hazırlanmamız gerekiyor. Tabii ki kazanmak için hazırlanacağız. Hedefimiz Dünya Kupası" ded. Yıldız oyuncu ayrıca, "Kuntz bana 'Maçın en iyisisin. Sen bu takımın en önemli oyuncularından birisin, sakın dışarıdan gelen yorumları takma' dedi. Ben de böyle şeyler olabilir, sorumluluğu alabiliriz, tecrübeli oyuncularız' dedim. Öyle bir diyalogumuz geçti. Hocama teşekkür ederim" dedi.

Türkiye A Milli Futbol Takımı'mızın yıldızlarından Hakan Çalhanoğlu, Karadağ maçının ardından açıklamalarda bulundu. Hakan, "Kim gelirse gelsin, iyi hazırlanmamız gerekiyor. Tabii ki kazanmak için hazırlanacağız. Hedefimiz Dünya Kupası." dedi.

İŞTE HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN O SÖZLERİ:

"Hocamız bizi çok iyi hazırladı, burada zor maçlar olacağını biliyorduk. Direkt gitmeyi de istiyorduk, maalesef olmadı ama buna da mutluyuz. Uzun bir süre geçecek aradan ama inşallah kazasız belasız geri dönecek herkes."

Hoca beni istediğim pozisyonda, Inter'de oynadığım pozisyonda oynatıyor. Ön tarafı da gençler halledecek inşallah. Kerem, Abdüş, Halil.

Kuntz bana 'Maçın en iyisisin. Sen bu takımın en önemli oyuncularından birisin, sakın dışarıdan gelen yorumları takma' dedi. Ben de böyle şeyler olabilir, sorumluluğu alabiliriz, tecrübeli oyuncularız' dedim. Öyle bir diyalogumuz geçti. Hocama teşekkür ederim.

Kim gelirse gelsin, iyi hazırlanmamız gerekiyor. Tabii ki kazanmak için hazırlanacağız. Hedefimiz Dünya Kupası."

Milli Takım haberleri - Hakan Çalhanoğlu: Rakibimiz belli olduğunda...

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