Millilerimiz gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller...
A Milli Futbol Takımı'mızda gözler Karadağ maçında, akıllar ise Hollanda-Norveç maçında olacak. Millilerimiz, Karadağ maçını kazandığı takdirde, Norveç'in Hollanda'dan alacağı 3 puanı bekleyecek. İşte Türkiye'nin Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na doğrudan ve play-off üzerinde gitme ihtimalleri...
Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası için milli takımlar artık son düzlüğe girdi. Gruplarda son karşılaşmalar oynanacak. G grubunda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile birlikte yer alan A Milli Futbol Takımı, aynı puana (18) sahip Norveç'in +1 averajla üzerinde ikinci sırada yer alıyor. Ay-yıldızlı ekip bu akşam Karadağ ile oldukça kritik bir mücadeleye çıkacak. Türkiye'nin, Hollanda ile Norveç arasında oynanacak maçın sonucuna göre de grubu lider bitirip Katar'a direkt gitme şansı da mevcut. Peki, Türkiye gruptan nasıl çıkar?, Play-off sistemi nasıl? İşte tüm bu soruların yanıtları...
TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?
Türkiye, bu akşam Karadağ ile oynayacağı maçı galip bitirirse play-off'a kalmayı garantiliyor. Norveç'in, A Milli Takım'ı averajda geçmesi için ay-yıldızlı ekibin Karadağ maçında yemeden attığı her gole karşılık +3 gol atması gerekiyor.
Örneğin, A Milli Takım Karadağ'ı 1-0 mağlup etti ve puanını 21'e yükseltti. Norveç de Hollanda'yı 3-0 yenerse bu durumda Norveç gruptan lider çıkar, A Milli Takım da ikinci olarak play-off'lara kalır. Norveç 3-1 yenerse bu durumda da A Milli Takım grubu lider bitirerek Katar'a direkt bilet alır.
Diyelim ki A Milli Takım Karadağ ile berabere kaldı ve puanını 19'a çıkardı. Hollanda ile Norveç de berabere kalırsa A Milli Takım, Norveç'i averajda geçerek grubu ikinci sırada bitirecek ve play-off'a kalacak. Türkiye, Karadağ'a yenilirse Norveç'in de Hollanda'ya kaybetmesini bekleyecek. Averajı iyi olan ekip, grubu ikinci bitirecek ve play-off oynayacak.
PLAY-OFF FORMATI NASIL OLACAK?
Gruplarını lider tamamlayan 10 takım, doğrudan 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak. Grup ikincisi 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek iki ekip ise play-off maçlarına çıkarak Dünya Kupası vizesi arayacak. Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı play-off maçlarının ardından Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak.
PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?
Eşleşmelerin 26 Kasım'daki kura çekimiyle belirleneceği play-off maçları 24-25 ve 28-29 Mart 2022 tarihlerinde oynanacak.
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