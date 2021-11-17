Karadağ 1-2 Türkiye (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Bizim Çocuklar play-off'lara katılmaya hak kazandı!

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 10. ve son maçında A Milli Futbol Takımı'mız, Karadağ ile konuk oldu. Mücadelede 1-0 geriye düşen ay-yıldızlılar, Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün golleriyle maçı 2-1 kazandı ve grubu 2. sırada tamamlayarak play-offlara katılmaya hak kazandı.

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda A Milli Futbol Takımı'mız deplasmanda Karadağ ile kozlarını paylaştı. Mücadele ay-yıldızlıların 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Millilerimize galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 60'ta Orkun Kökçü kaydetti. Karadağ'ın tek golü ise 4. dakikada Beciraj'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Türkiye puanını 21'e yükseltti ve grupta 2. olarak Dünya Kupası play-offlarına katılmaya hak kazandı. Karadağ ise 12 puanda kaldı.

SAKATLIKTAN DÖNEN ABDÜLKADİR ÖMÜR İLK 11'DE

Teknik direktör Stefan Kuntz, sakatlığı nedeniyle Cebelitarık maçında forma giyemeyen Abdülkadir Ömür'ü ilk 11'de sahaya sürdü.

Abdülkadir, ay-yıldızlı ekibin dün akşamki idmanının tamamında takımla çalışmıştı.

TÜRK TARAFTARLAR MİLLİ TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

Karadağ'daki mücadelede Türk taraftarlar tribünde yerlerini aldı.

Türkiye'den ve çevre ülkelerden gelen yaklaşık 500 taraftar, tribünde kendilerine ayrılan yerden yaptıkları tezahüratlarla milli futbolculara destek verdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

GOL! 3. dakikada Karadağ öne geçti. Savic'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Beciraj'ın penaltı noktası önünden çektiği sert şutta top ağlara gitti: 1-0.

12. dakikada Abdülkadir'in pasıyla Karadağ ceza sahası önünde topla buluşan Hakan Çalhanoğlu'nun sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

22. dakikada milli takım beraberliği yakaladı. Sağ kanattaki Abdülkadir, ceza sahasında uygun pozisyondaki Kerem'e pasını gönderdi. Kerem, sol ayağıyla düzelttiği topa sağ ayağıyla vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

41. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Rakip sahada Berat'ın kaptırdığı topu alan Haksabanovic'in ara pasıyla Osmajic ceza sahasında topla buluştu. Bu oyuncunun sol çaprazdan sert şutunda, kaleci Uğurcan topu kornere çeldi.

44. dakikada Hakan Çalhanoğlu, Karadağ ceza sahasına hareketlenen Burak'a pasını gönderdi. Burak'ın bekletmeden sol çaprazdan vuruşunda, top kaleci Sarkic'de kaldı.

Müsabakanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

48. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Sol kanattan paslaşılarak kullanılan kornerde Çağlar'ın kafa ile ceza sahası dışına uzaklaştırdığı topa Vujacic gelişine vururken, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

58. dakikada ay-yıldızlı ekip gole yaklaştı. Sol kanattan Çağlar'ın ceza sahasına gönderdiği topa Halil kafa ile vurdu ancak yerde de seken topu kaleci iki hamlede uzaklaştırdı.

GOL! 60. dakikada milli takım öne geçti. Karadağ ceza sahası önünde topla buluşan Orkun çok sert bir vuruş yaptı. Kaleci Sarkic'in parmaklarının ucuyla müdahale ettiği top, yan direğe de çarpıp ağlara gitti: 1-2.

64. dakikada ev sahibi takım beraberliğe yaklaştı. Karadağ'ın hızlı gelişen atağında Beciraj ceza sahasında topla buluşup, geriden gelen Vukotic'e pasını attı. Bu oyuncunun yerden şutunda, kaleye giden şutu Çağlar Söyüncü çizgi önünde kayarak uzaklaştırdı.

82. dakikada milli takım etkili geldi. Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta, altı pas önüne gelen topa Çağlar Söyüncü kafayı vururken, kaleci Sarkic meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

Müsabakayı ay-yıldızlı ekip 2-1 kazandı.

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