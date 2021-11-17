2022 Dünya Kupası'na gidecek ülkeler belli oldu! İşte play-off'ta yer alacak takımlar

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri, oynanan maçlarla resmen sona erdi. A Milli Futbol Takımı'mız son maçında Karadağ'ı 2-1 geçerken, grubumuzdaki diğer maçta Hollanda Norveç'i 2-0'lık skorla mağlup etti. Alınan skorlar sonucu Bizim Çocuklar, play-off'lara katılmaya hak kazandı. İşte Dünya Kupası'na direkt katılan ülkeler ve play-off oynamaya hak kazanan takımlar...

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri sona erdi.

Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız son maçında Karadağ'ı mağlup ederken, Norveç'in de Hollanda'ya mağlup olmasıyla grubunu ikinci tamamladı ve play-off oynamaya hak kazandı.

Millilerimizin play off turundaki rakibi 19 Kasım Cuma günü çekilecek kura ile belli olacak.

Türkiye, kurada seri başı olarak yer alamayacak.



DÜNYA KUPASI'NA GİDENLER

Sırbistan

İspanya

İsviçre

Fransa

Belçika

Danimarka

Hollanda

Hırvatistan

İngiltere

Almanya

PLAY OFF OYNAYACAKLAR

TÜRKİYE

Portekiz

İsveç

İtalya

Finlandiya

Galler

İskoçya

Rusya

Polonya

Kuzey Makedonya

Ukrayna

Avusturya

Çekya

DİĞER

MİLLİ TAKIM HABERLERİ