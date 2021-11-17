17 Kasım 2021, Çarşamba

MİLLİ TAKIM

2022 Dünya Kupası'na gidecek ülkeler belli oldu! İşte play-off'ta yer alacak takımlar

Katar biletini alan ülkeler belli oldu! İşte play-off’ta yer alacak takımlar
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 17.11.2021

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri, oynanan maçlarla resmen sona erdi. A Milli Futbol Takımı'mız son maçında Karadağ'ı 2-1 geçerken, grubumuzdaki diğer maçta Hollanda Norveç'i 2-0'lık skorla mağlup etti. Alınan skorlar sonucu Bizim Çocuklar, play-off'lara katılmaya hak kazandı. İşte Dünya Kupası'na direkt katılan ülkeler ve play-off oynamaya hak kazanan takımlar...

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri sona erdi.

Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız son maçında Karadağ'ı mağlup ederken, Norveç'in de Hollanda'ya mağlup olmasıyla grubunu ikinci tamamladı ve play-off oynamaya hak kazandı.

Millilerimizin play off turundaki rakibi 19 Kasım Cuma günü çekilecek kura ile belli olacak.

Türkiye, kurada seri başı olarak yer alamayacak.

DÜNYA KUPASI'NA GİDENLER

Sırbistan
İspanya
İsviçre
Fransa
Belçika
Danimarka
Hollanda
Hırvatistan
İngiltere
Almanya

PLAY OFF OYNAYACAKLAR

TÜRKİYE
Portekiz
İsveç
İtalya
Finlandiya
Galler
İskoçya
Rusya
Polonya
Kuzey Makedonya
Ukrayna
Avusturya
Çekya

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