2022 Dünya Kupası play-off'larında muhtemel rakiplerimiz belli oldu! İşte Türkiye'nin muhtemel rakipleri
A Milli Futbol Takımı'mız, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu son maçında Karadağ'a konuk oldu ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Alınan 3 puan sonrası grubu 2. sırada bitiren millilerimiz, Dünya Kupası play-off'larına katılmaya hak kazandı ve muhtemel rakiplerimiz de belli oldu. İşte Türkiye'nin play-off'lardaki muhtemel rakipleri...
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde grup karşılaşmaları sona erdi. 10 grupta oynanan karşılaşmaların ardından gruplarını lider tamamlayan Almanya, Danimarka, Belçika, Fransa, Hırvatistan, İspanya, Sırbistan, İngiltere, İsviçre ve Hollanda 2022 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti. Gruplarını 2'nci sırada bitiren Türkiye, Portekiz, İskoçya, İtalya, Rusya, İsveç, Galler, Polonya, Kuzey Makedonya, Finlandiya ile birlikte UEFA Uluslar Ligi'nde 2020/2021 sezonunu en üst sırada bitiren Avusturya ve Çekya, play-off turuna katılma hakkı elde etti. 26 Kasım'da İsviçre'nin Zürih şehrinde düzenlenecek olan kura çekimine bu 12 takımdan 6 tanesi seribaşı olarak katılacak.
Kura çekiminde seribaşı olan takımlar: Portekiz, İskoçya, İtalya, Rusya, İsveç, Galler
Kura çekiminde seribaşı olmayan takımlar: Türkiye, Polonya, Kuzey Makedonya, Ukrayna, Avusturya, Çekya
PLAY-OFF SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?
Katar'da düzenlenecek olan 2022 FIFA Dünya Kupası'na Avrupa'dan 3 takım daha play-off turunun ardından katılma hakkı elde edecek. 12 takımın katılacağı ve tek maçlı eleminasyon sistemiyle oynanacak olan play-off turunun yarı finalinde seribaşı olan takımlar, ev sahibi avantajına sahip olacak. Play-off turunun yarı final aşamasını geçen 6 takım, play-off finali oynayacak ve bu eşleşmeleri kazanan 3 takım, Dünya Kupası bileti alacak.
PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde play-off turunda yarı final maçları, 24 Mart 2022 tarihinde oynanacak. play-off turunda final karşılaşmaları ise 29 Mart 2022 tarihinde oynanacak ve Dünya Kupası bileti alan 3 takım daha belli olacak.
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