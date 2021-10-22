A Milli Takım'ın kaptanı Burak Yılmaz iddialı konuştu! "Son sözü biz söyleyeceğiz"
A Milli Takım'ımızın deneyimli oyuncularından Burak Yılmaz açıklamalarda bulundu. 2022 Dünya Kupası yolundaki şansımızı değerlendiren kaptan, "İnanıyorum ki son sözü yine biz söyleyeceğiz. Tüm Türkiye'nin desteğini hissetmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
Fransa'nın Lille takımında forma giyen ay-yıldızlıların kaptanı Burak Yılmaz, 2022 Dünya Kupası yolunda iddialı açıklamalar yaptı. Yenik duruma düştükleri Letonya karşısında aldıkları galibiyetle play-off'a kalma adına önemli olduğunu değinen A Milli Takım kaptanı, "Cebelitarık ve Karadağ karşılaşmalarında galibiyetten başka düşüncemiz yok. Her iki maçı kazanıp, ikincilik yarışında da Norveç'in puan kaybını bekleyeceğiz. İnanıyorum ki son sözü yine biz söyleyeceğiz. Tüm Türkiye'nin desteğini hissetmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Fotomaç'ın haberine göre; önceki organizasyonları hatırlatan Burak Yılmaz, "Daha önce, 'Biz bitti demeden bitmez' sözünü tüm dünyaya ezberletmiştik. Halkımız bize inansın, 2022 Dünya Kupası yolunda da son saniyeye kadar mücadele edeceğiz ve Türkiye'yi finallere taşıyacağız. Katar'daki yerimizi alacağız. Biz hiçbir zaman pes etmeyi düşünmedik. Hedefimize ulaşacağız. Türkiye'nin artık büyük turnuvaların vazgeçilmezi olması için çalışacağız. Tüm takım sürekli iletişim halindeyiz. Türkiye bize inansın, bu büyük hedefe ulaşmak için elimizden geleni yapacağız."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...