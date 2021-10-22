22 Ekim 2021, Cuma

MİLLİ TAKIM

A Milli Takım'ın kaptanı Burak Yılmaz iddialı konuştu! "Son sözü biz söyleyeceğiz"

Burak Yılmaz iddialı konuştu! Son sözü biz söyleyeceğiz
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 22.10.2021

A Milli Takım'ımızın deneyimli oyuncularından Burak Yılmaz açıklamalarda bulundu. 2022 Dünya Kupası yolundaki şansımızı değerlendiren kaptan, "İnanıyorum ki son sözü yine biz söyleyeceğiz. Tüm Türkiye'nin desteğini hissetmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Fransa'nın Lille takımında forma giyen ay-yıldızlıların kaptanı Burak Yılmaz, 2022 Dünya Kupası yolunda iddialı açıklamalar yaptı. Yenik duruma düştükleri Letonya karşısında aldıkları galibiyetle play-off'a kalma adına önemli olduğunu değinen A Milli Takım kaptanı, "Cebelitarık ve Karadağ karşılaşmalarında galibiyetten başka düşüncemiz yok. Her iki maçı kazanıp, ikincilik yarışında da Norveç'in puan kaybını bekleyeceğiz. İnanıyorum ki son sözü yine biz söyleyeceğiz. Tüm Türkiye'nin desteğini hissetmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Fotomaç'ın haberine göre; önceki organizasyonları hatırlatan Burak Yılmaz, "Daha önce, 'Biz bitti demeden bitmez' sözünü tüm dünyaya ezberletmiştik. Halkımız bize inansın, 2022 Dünya Kupası yolunda da son saniyeye kadar mücadele edeceğiz ve Türkiye'yi finallere taşıyacağız. Katar'daki yerimizi alacağız. Biz hiçbir zaman pes etmeyi düşünmedik. Hedefimize ulaşacağız. Türkiye'nin artık büyük turnuvaların vazgeçilmezi olması için çalışacağız. Tüm takım sürekli iletişim halindeyiz. Türkiye bize inansın, bu büyük hedefe ulaşmak için elimizden geleni yapacağız."

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