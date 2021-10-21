Türkiye FIFA dünya sıralamasında 2 basamak yükseldi
FIFA'nın internet sitesinden güncellenmiş dünya sıralaması açıklandı. Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ekim ayında aldığı 1-1 Norveç beraberliği ve 2-1 Letonya galibiyeti sonrası 2 basamak yükselerek, 1460 puanla 39. sırada yer aldı.
Belçika, klasmanın zirvesinde kalmayı sürdürdü. 2021 Kupa Amerika finalisti Brezilya 2'nci sıradaki yerini korurken, İngiltere, üçüncü sıradan beşinci sıraya düştü.
UEFA Uluslar Ligi finalinde Fransa, İspanya'yı 2-1 yenerek, şampiyon olması sonrasında dördüncü sıradan üçüncü sıraya yükseldi.
EURO 2020 şampiyonu İtalya dördüncü, 2021 Kupa Amerika şampiyonu Arjantin de 6'ncı sırada yer aldı.
En büyük çıkışı, 10 basamak yükselen Endonezya ve Yeni Zelanda kaydetti.
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 25 Kasım'da açıklanacak.
Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:
|Sıra
|Takım
|Puan
|Değişim
|1
|Belçika
|1832
|-
|2
|Brezilya
|1820
|-
|3
|Fransa
|1779
|+1
|4
|İtalya
|1750
|+1
|5
|İngiltere
|1750
|-2
|6
|Arjantin
|1738
|-
|7
|İspanya
|1687
|+1
|8
|Portekiz
|1681
|-1
|9
|Meksika
|1672
|-
|10
|Danimarka
|1668
|-
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