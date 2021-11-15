A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz Karadağ maçı öncesi açıklamalarda bulundu! Abdülkadir Ömür oynayacak mı?

Dünya Kupası Elemeleri 10. maçında Türkiye, Karadağ'a konuk olacak. A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz zorlu mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. Alman çalıştırıcı, "Normalde kendi kalitemize odaklanırız. Bizim planımız böyledir. Kimin hazır olduğuna dair bir maç planı çıkartırız. Çıkartmış olduğumuz bu maç planıyla da galip gelmeye çalışırız" dedi. Kuntz ayrıca, "İlk 11 için iki tane önemli konu var. Abdülkadir Ömür hazır olur mu göreceğiz. İkinci konu da Cebelitarık maçında oynayanların durumu. Ne kadar etkilendiler, durumları ne? Karadağ maçındaki ilk 11'imize tesir edecek etkenler bunlar olacak." ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası Elemeleri 10. maçında Türkiye, Karadağ'a konuk olacak. A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz zorlu mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE KUNTZ'UN AÇIKLAMALARI:

"Bizler hocalar olarak planlarımızı burada anlatamayız. Karadağ Teknik Direktörü Miodrag Radulovic'i çıkarttığı iyi işten dolayı tebrik ediyorum."

"Karadağ maçı için duran toplara çalıştık. Takımım 6 gol attığı için mutluyum. Bunlar duran toplar da olabilir, yüksek ve yerden ortalarla da olabilir. Ben oyuncularımı 6 gollü galibiyetten ötürü tebrik ediyorum."

"Normalde kendi kalitemize odaklanırız. Bizim planımız böyledir. Kimin hazır olduğuna dair bir maç planı çıkartırız. Çıkartmış olduğumuz bu maç planıyla da galip gelmeye çalışırız."

"İlk 11 için iki tane önemli konu var. Abdülkadir Ömür hazır olur mu göreceğiz. İkinci konu da Cebelitarık maçında oynayanların durumu. Ne kadar etkilendiler, durumları ne? Karadağ maçındaki ilk 11'imize tesir edecek etkenler bunlar olacak."

"Biz aslında henüz hiçbir şeyi başarmış değiliz. İki maçı da kazanmalıyız demiştik, birini kazandık, diğerini de kazanmak zorundayız. Yapmamız gereken şeylerde bir değişiklik yok, aynı. Önce maçın skoruna bakalım, sonra mutlulukla sorularınızı cevaplarım."

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