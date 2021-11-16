16 Kasım 2021, Salı

MİLLİ TAKIM

Türkiye-Danimarka maçı A Spor'da!

Türkiye-Danimarka maçı A Spor’da!
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 16.11.2021

UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 5. maçında Ümit Milli Futbol Takımı'mız, Danimarka ile karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak mücadele A Spor naklen ekranlara gelecek.

2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu'nda Ümit Milliler, 5. maçında bugün Danimarka ile karşılaşacak. Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'ndaki mücadele 20.00'de başlayacak. Önemli maçı A Spor naklen ekranlara taşıyacak. Milliler, grupta 4 puanla 4. sırada bulunuyor. Danimarka ise 6 puanla 2. basamakta.
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