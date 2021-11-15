15 Kasım 2021, Pazartesi

MİLLİ TAKIM

A Milli Takım'da Çağlar Söyüncü Karadağ maçı öncesi konuştu! "En büyük avantajımız..."

Çağlar Söyüncü: Karadağ karşısında en büyük avantajımız...
MİLLİ TAKIM
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 15.11.2021 Giriş Tarihi: 15.11.2021

A Milli Takım'da Çağlar Söyüncü Karadağ maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Söyüncü, "Çok önemli bir maça çıkacağız. Futbolcular olarak bu maçın anlamının farkındayız. İyi mücadele edip 3 puanı almamız lazım. Karadağ'a karşı en büyük avantajımız, iyi bir takım olmamız. Bunu sahaya da yansıttığımızı düşünüyorum." dedi. | Son dakika spor haberleri

A Milli Takım'da Çağlar Söyüncü Karadağ maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE ÇAĞLAR'IN SÖZLERİ:

"Çok önemli bir maça çıkacağız. Futbolcular olarak bu maçın anlamının farkındayız. İyi mücadele edip 3 puanı almamız lazım."

"Futbolcular olarak da ülke olarak da Dünya Kupası'na katılmayı hak ediyoruz. Uzun yıllardır da gidemiyoruz ama bu sefer çok inandık. Elemelerde hata yapmış olabiliriz ama yarın sürprize izin vermeyerek 3 puanı almak istiyoruz."

"Karadağ'a karşı en büyük avantajımız, iyi bir takım olmamız. Bunu sahaya da yansıttığımızı düşünüyorum."

Çağlar Söyüncü: Karadağ karşısında en büyük avantajımız...

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz Karadağ maçı öncesi açıklamalarda bulundu! Abdülkadir Ömür oynayacak mı?

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
MİLLİ TAKIM HABERLERİ
Stefan Kuntz’tan Karadağ maçı öncesi Abdülkadir açıklaması! Stefan Kuntz'tan Karadağ maçı öncesi Abdülkadir açıklaması!
Miodrag Radulovic: Kazanmak için sahada olacağız! Miodrag Radulovic: Kazanmak için sahada olacağız!
Milliler Dünya Kupası için bekleyişe geçti! Hollandalılar çekiniyor Milliler Dünya Kupası için bekleyişe geçti! "Hollandalılar çekiniyor"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör