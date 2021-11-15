A Milli Takım'da Çağlar Söyüncü Karadağ maçı öncesi konuştu! "En büyük avantajımız..."

A Milli Takım'da Çağlar Söyüncü Karadağ maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Söyüncü, "Çok önemli bir maça çıkacağız. Futbolcular olarak bu maçın anlamının farkındayız. İyi mücadele edip 3 puanı almamız lazım. Karadağ'a karşı en büyük avantajımız, iyi bir takım olmamız. Bunu sahaya da yansıttığımızı düşünüyorum." dedi. | Son dakika spor haberleri

A Milli Takım'da Çağlar Söyüncü Karadağ maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE ÇAĞLAR'IN SÖZLERİ:

"Çok önemli bir maça çıkacağız. Futbolcular olarak bu maçın anlamının farkındayız. İyi mücadele edip 3 puanı almamız lazım."

"Futbolcular olarak da ülke olarak da Dünya Kupası'na katılmayı hak ediyoruz. Uzun yıllardır da gidemiyoruz ama bu sefer çok inandık. Elemelerde hata yapmış olabiliriz ama yarın sürprize izin vermeyerek 3 puanı almak istiyoruz."

"Karadağ'a karşı en büyük avantajımız, iyi bir takım olmamız. Bunu sahaya da yansıttığımızı düşünüyorum."

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