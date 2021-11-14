Spor yazarları Türkiye - Cebelitarık maçını değerlendirdi! "Çabukluğu ve zekası sayesinde..."

TURGAY DEMİR - MUTLUYUZ

Cebelitarık futbolda dünya sonu bir ülke. Bizim Yıldız Korusu kadar yüz ölçümleri ya var, ya yok… Maçın hemen başında da on kişi kaldılar… Yeme de yanında yat… Kerem, Halil, A. Ömür gibi çabuk ve dikine oynayan ne kadar oyuncun varsa at sahaya…