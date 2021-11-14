Spor yazarları Türkiye - Cebelitarık maçını değerlendirdi! "Çabukluğu ve zekası sayesinde..."
Son dakika spor haberleri: 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'mız, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda konuk ettiği Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etti. Ay-Yıldızlılar, Norveç'in Letonya ile berabere kalmasıyla birlikte 2. sıraya yükseldi. Spor yazarları, karşılaşmanın ardından Türkiye - Cebelitarık maçını değerlendirirken, milli yıldızla ilgili övgü dolu ifadeler kullanıldı. İşte o yazılar...
TURGAY DEMİR - MUTLUYUZ
Cebelitarık futbolda dünya sonu bir ülke. Bizim Yıldız Korusu kadar yüz ölçümleri ya var, ya yok… Maçın hemen başında da on kişi kaldılar… Yeme de yanında yat… Kerem, Halil, A. Ömür gibi çabuk ve dikine oynayan ne kadar oyuncun varsa at sahaya…
Kuntz öyle yapmadı, on kişiyle kapanacak rakibe karşı Burak'la ve bana göre bu maça uygun bir oyun karakteri olmayan Barış'la başladı… Oysa Kerem ve Halil'in yanında Abdülkadir Ömür mükemmel olurdu.
Altı attık, maçın büyük bölümünde top gezdirip, uzak yan ortalarla boğuşmak yerine, dikine oynasak, son çizgiye inip savunmanın dengesini bozmayı denesek bir düzine atardık.
Neyse ki, Kerem'in çabukluğu ve zekası sayesinde attığımız ilk golden sonra adamlar gevşedi de ondan sonra yanlış oyunumuz bile bol gol getirdi. O ilk gol biraz daha gecikse, yanlış oyuncu tercihlerimiz nedeniyle şu maçta bile gerim gerim gerilebilirdik.
Çok şükür öyle olmadı, farklı kazandık… İş averaja kalır, kalmaz bilinmez ama kalırsa en azından tedbirimizi aldık. Bugün için görev tamam, darısı Salı oynayacağımız Karadağ maçına…
REHA KAPSAL - HESAPLAR
Klasik her turnuvada olduğu gibi elimize kağıt kalem alıp nasıl çıkarız hesabı yapıyoruz. Halbuki bu Dünya Kupası'na en önemli iki rakibimizden 6 puan alarak başlamıştık. Ama o krediyi de maalesef son maçlar oynanırken çok çabuk bitirdik.
Cebelitarık karşısında tek hedef farklı kazanmaktı. Bunun için de Kuntz, top ayağımızdayken 4-2-4 gibi bir dizilişle sahaya çıktı. Bu formasyonda özellikle topla oynanan bölgesel yerlerde daha fazla ofansif oyuncuyla oynadığımız gibi orta sahada iki 8 numarayla Orkun ve Hakan'la çıktık.
Hem tekniğini hem zekasını böyle savunmalara karşı artırmalı. Yalnız hız ve gücüyle değil farklı becerileri de mutlaka geliştirdikten sonra daha başarılı bir kariyere sahip olabilir.
Karadağ maçını da bu yakaladığımız bu pozitif havayla kazanacağımızdan şüphe yok. Tabii ki kulaklarımız Hollanda-Norveç maçında olacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...