14 Kasım 2021, Pazar

MİLLİ TAKIM

Spor yazarları Türkiye - Cebelitarık maçını değerlendirdi! "Çabukluğu ve zekası sayesinde..."

Son dakika spor haberleri: 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'mız, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda konuk ettiği Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etti. Ay-Yıldızlılar, Norveç'in Letonya ile berabere kalmasıyla birlikte 2. sıraya yükseldi. Spor yazarları, karşılaşmanın ardından Türkiye - Cebelitarık maçını değerlendirirken, milli yıldızla ilgili övgü dolu ifadeler kullanıldı. İşte o yazılar...

Spor yazarları Türkiye - Cebelitarık maçını değerlendirdi! Çabukluğu ve zekası sayesinde...
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 14.11.2021

TURGAY DEMİR - MUTLUYUZ

Cebelitarık futbolda dünya sonu bir ülke. Bizim Yıldız Korusu kadar yüz ölçümleri ya var, ya yok… Maçın hemen başında da on kişi kaldılar… Yeme de yanında yat… Kerem, Halil, A. Ömür gibi çabuk ve dikine oynayan ne kadar oyuncun varsa at sahaya…

Spor yazarları Türkiye - Cebelitarık maçını değerlendirdi! Çabukluğu ve zekası sayesinde...

Kuntz öyle yapmadı, on kişiyle kapanacak rakibe karşı Burak'la ve bana göre bu maça uygun bir oyun karakteri olmayan Barış'la başladı… Oysa Kerem ve Halil'in yanında Abdülkadir Ömür mükemmel olurdu.

Spor yazarları Türkiye - Cebelitarık maçını değerlendirdi! Çabukluğu ve zekası sayesinde...

Altı attık, maçın büyük bölümünde top gezdirip, uzak yan ortalarla boğuşmak yerine, dikine oynasak, son çizgiye inip savunmanın dengesini bozmayı denesek bir düzine atardık.

Spor yazarları Türkiye - Cebelitarık maçını değerlendirdi! Çabukluğu ve zekası sayesinde...

Neyse ki, Kerem'in çabukluğu ve zekası sayesinde attığımız ilk golden sonra adamlar gevşedi de ondan sonra yanlış oyunumuz bile bol gol getirdi. O ilk gol biraz daha gecikse, yanlış oyuncu tercihlerimiz nedeniyle şu maçta bile gerim gerim gerilebilirdik.

Spor yazarları Türkiye - Cebelitarık maçını değerlendirdi! Çabukluğu ve zekası sayesinde...

Çok şükür öyle olmadı, farklı kazandık… İş averaja kalır, kalmaz bilinmez ama kalırsa en azından tedbirimizi aldık. Bugün için görev tamam, darısı Salı oynayacağımız Karadağ maçına…

Spor yazarları Türkiye - Cebelitarık maçını değerlendirdi! Çabukluğu ve zekası sayesinde...

REHA KAPSAL - HESAPLAR

Klasik her turnuvada olduğu gibi elimize kağıt kalem alıp nasıl çıkarız hesabı yapıyoruz. Halbuki bu Dünya Kupası'na en önemli iki rakibimizden 6 puan alarak başlamıştık. Ama o krediyi de maalesef son maçlar oynanırken çok çabuk bitirdik.

Spor yazarları Türkiye - Cebelitarık maçını değerlendirdi! Çabukluğu ve zekası sayesinde...

Cebelitarık karşısında tek hedef farklı kazanmaktı. Bunun için de Kuntz, top ayağımızdayken 4-2-4 gibi bir dizilişle sahaya çıktı. Bu formasyonda özellikle topla oynanan bölgesel yerlerde daha fazla ofansif oyuncuyla oynadığımız gibi orta sahada iki 8 numarayla Orkun ve Hakan'la çıktık.

Spor yazarları Türkiye - Cebelitarık maçını değerlendirdi! Çabukluğu ve zekası sayesinde...

Hakan'a 10 numara da diyebiliriz. Halil-Burak ikilisi, hareketli ve savunma dengesi bozan özellikte. Sol çizgide Kerem etkili oldu. Sağ çizgide oynayan Barış Alper kalesine yakın yerleşik savunmalara karşı set hücumlarında oyun bilgisini geliştirmeli.

Spor yazarları Türkiye - Cebelitarık maçını değerlendirdi! Çabukluğu ve zekası sayesinde...

Hem tekniğini hem zekasını böyle savunmalara karşı artırmalı. Yalnız hız ve gücüyle değil farklı becerileri de mutlaka geliştirdikten sonra daha başarılı bir kariyere sahip olabilir.

Spor yazarları Türkiye - Cebelitarık maçını değerlendirdi! Çabukluğu ve zekası sayesinde...

İkinci devre Kuntz'un iki kenar bekini çıkarması gayet doğaldı. Barış Alper'i çıkartıp Serdar-Burak yapıp Halil'i arkada oynatabilirdi. Barış'ın yerine de Orkun'u çekebilirdi. Feyenoord'da bazen orada oynadı.

Spor yazarları Türkiye - Cebelitarık maçını değerlendirdi! Çabukluğu ve zekası sayesinde...

Takımın odaklanma ve motivasyonu rakip zayıf da olsa iyiydi. İşin bilincinde olan görüntüsüyle farklı bir skor aldık. Keşke gönül isterdi ki bu turnuvada özellikle öndeyken 4 puan kaybettiğimiz Letonya ve Karadağ'a da bu konsantrasyonla oynasaydık. O zaman bu hesaplara da gerek kalmayacaktı.

Spor yazarları Türkiye - Cebelitarık maçını değerlendirdi! Çabukluğu ve zekası sayesinde...

Karadağ maçını da bu yakaladığımız bu pozitif havayla kazanacağımızdan şüphe yok. Tabii ki kulaklarımız Hollanda-Norveç maçında olacak.

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