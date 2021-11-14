14 Kasım 2021, Pazar

MİLLİ TAKIM

Türkiye 52-41 Polonya (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Potanın Perileri 2’te 2 yaptı!
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 14.11.2021 Giriş Tarihi: 14.11.2021

A Milli Kadın Basketbol Takımı'mız, 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri’ndeki ikinci maçında İzmit'te konuk ettiği Polonya'yı 52-41 mağlup etti.

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na Slovenya galibiyetiyle başlayan Ay-Yıldızlılar, İzmit'te oynadığı nefes kesen maçta Polonya engelini de 52-41'lik skorla aşarak büyük avantaj elde etti

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası D Grubu'nda mücadele eden ve deplasmandaki ilk maçında Slovenya'yı 78-62 mağlup eden A Kadın Milli Takım, İzmit'te Polonya engelini de 52-41'lik Skorla geçti. Tarihe tanıklık eden İzmitli basketbol severler Potanın Perileri'ni bir an olsun yalnız bırakmadı. Grup elemelerinde 2'e 2 yapan Potanın Perileri büyük bir avantaj elde etti. Milli Takım grubun diğer maçında Arnavutluk ile karşılaşacak.
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