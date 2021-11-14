14 Kasım 2021, Pazar

MİLLİ TAKIM

SPOR HABERLERİ - Sosyal medya yıkıldı! Kerem Aktürkoğlu'na Lionel Messi benzetmesi

Son dakika spor haberleri: 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık'ı 6-0 mağlup eden A Milli Takım'ımızda dikkat çeken isimlerde biri de Kerem Aktürkoğlu olmuştu. Genç oyuncunun rakiplerini çalımlayarak attığı gol sonrası sosyal medya adeta yıkıldı. İşte yapılan yorumlar...

SPOR HABERLERİ - Sosyal medya yıkıldı! Kerem Aktürkoğlu’na Lionel Messi benzetmesi
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 14.11.2021

Kerem Aktürkoğlu'nun Cebelitarık'a attığı gol tarihe geçti. Genç futbolcu, A Milli Futbol Takımı'nın tarihteki 800. golünü kaydetti.

SPOR HABERLERİ - Sosyal medya yıkıldı! Kerem Aktürkoğlu’na Lionel Messi benzetmesi

A Milli Futbol Takımı'mız puanını 18'e yükseltti ve Dünya Kupası için elini güçlendirdi. Genç yıldızın harika golü, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

İşte o yorumlar...

SPOR HABERLERİ - Sosyal medya yıkıldı! Kerem Aktürkoğlu’na Lionel Messi benzetmesi

"Milyonlarca insan, bir starın doğuşuna şahitlik ediyor... Muhammed Kerem Aktürkoğlu.

SPOR HABERLERİ - Sosyal medya yıkıldı! Kerem Aktürkoğlu’na Lionel Messi benzetmesi

"Sen Messi misin Kerem Aktürkoğlu..."

SPOR HABERLERİ - Sosyal medya yıkıldı! Kerem Aktürkoğlu’na Lionel Messi benzetmesi

"3. Lig'den gelip önce Galatasaray takımının vazgeçilmez ismi oldu. Şimdi de A Milli Takım'ın vazgeçilmezi oldu. Bravo Kerem Aktürkoğlu"

SPOR HABERLERİ - Sosyal medya yıkıldı! Kerem Aktürkoğlu’na Lionel Messi benzetmesi

"Kerem Aktürkoğlu'nun Messi'den bir farkı varsa o da sol ayağını değil de sağ ayağını daha iyi kullanmasıdır... Harici ben bir fark göremiyorum."

SPOR HABERLERİ - Sosyal medya yıkıldı! Kerem Aktürkoğlu’na Lionel Messi benzetmesi

"Kerem Aktürkoğlu, iki yılda kendini muhteşem bir seviyeye taşıdı."

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