SPOR HABERLERİ - Sosyal medya yıkıldı! Kerem Aktürkoğlu'na Lionel Messi benzetmesi
Son dakika spor haberleri: 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık'ı 6-0 mağlup eden A Milli Takım'ımızda dikkat çeken isimlerde biri de Kerem Aktürkoğlu olmuştu. Genç oyuncunun rakiplerini çalımlayarak attığı gol sonrası sosyal medya adeta yıkıldı. İşte yapılan yorumlar...
Kerem Aktürkoğlu'nun Cebelitarık'a attığı gol tarihe geçti. Genç futbolcu, A Milli Futbol Takımı'nın tarihteki 800. golünü kaydetti.
A Milli Futbol Takımı'mız puanını 18'e yükseltti ve Dünya Kupası için elini güçlendirdi. Genç yıldızın harika golü, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.
İşte o yorumlar...
"Milyonlarca insan, bir starın doğuşuna şahitlik ediyor... Muhammed Kerem Aktürkoğlu.
"Sen Messi misin Kerem Aktürkoğlu..."
"3. Lig'den gelip önce Galatasaray takımının vazgeçilmez ismi oldu. Şimdi de A Milli Takım'ın vazgeçilmezi oldu. Bravo Kerem Aktürkoğlu"
"Kerem Aktürkoğlu'nun Messi'den bir farkı varsa o da sol ayağını değil de sağ ayağını daha iyi kullanmasıdır... Harici ben bir fark göremiyorum."
"Kerem Aktürkoğlu, iki yılda kendini muhteşem bir seviyeye taşıdı."
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