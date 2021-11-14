14 Kasım 2021, Pazar

MİLLİ TAKIM

Karadağ - Türkiye maçı öncesi Hamit Altıntop konuştu! "Kesinlikle kararlıyız"

Hamit Altıntop Karadağ maçı öncesi konuştu! Kararlıyız
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 14.11.2021

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Takım'ımız, Cebelitarık'ı 6-0 yenerek Norveç'in önünde grupta 2. sıraya yerleşti. Gruptaki son maçını deplasmanda Karadağ ile oynayacak olan milliler, sahadan 3 puanla ayrılmanın peşinde. Heyecanla beklenen karşılaşma öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu'nun A Milli Takım'dan sorumlu yöneticisi Hamit Altıntop açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

A Milli Takım, Karadağ ile deplasmanda oynanacak maç öncesinde Podgorica'ya gitti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun A Milli Takım'dan sorumlu yöneticisi Hamit Altıntop, Karadağ ile oynanacak mücadele öncesi TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Hamilt Altıntop, "Değişiklikler zaman alacak demiştik. Daha yolun başındayız. Karadağ maçı öncesi dün akşam yemeğinde, "Bunun keyfini çıkarmak lazım, gurur da duyabiliriz ama herkes mütevazı olmalı" dedim. Kararlı bir şekilde hiçbir detayı atlamadan Karadağ'a hazırlanacağız" dedi.

"Mütevazılığı korumak lazım. Kesinlikle kararlıyız" diyen Altıntop, "Değerleri koruyabilirsek, yeteneğimizi sahaya yansıtabilirsek çok iyi bir skor alacağımızı düşünüyorum. Biz işimizi yaptıktan sonra diğer maçlara bakabiliriz. Allah her şeye kadirdir" ifadelerini kullandı.

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