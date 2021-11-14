14 Kasım 2021, Pazar

MİLLİ TAKIM

Milli Takım Cebelitarık zaferiyle galibiyet sayısında öne geçti

Milli Takım galibiyet sayısında öne geçti
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 14.11.2021

Son dakika spor haberleri: 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Cebelitarık'ı 6-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'mız, galibiyet sayısında öne geçti.

Cebelitarık karşılaşamsıyla tarihindeki 601. maçında çıkan Milliler, 229. galibiyetini elde attı.

Bu karşılaşma öncesi 228'er galibiyet ve mağlubiyrti bulunan Ay-Yıldızlı takım, galibiyet sayısında öne geçti.

Milli Takım, 144 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

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