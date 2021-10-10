10 Ekim 2021, Pazar
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Daum, A Milli Takımın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz ile ilgili gelen soruya, "Kuntz ile göreve gelmeden önce konuştum. Bunun mutlak bir 'intihar' görevi olduğunu ve ona göre görevi kabul etmesi gerektiğini söyledim." dedi.
"Kuntz'a bir tavsiye verecek olsam..." diyerek sözlerini sürdüren Daum, "Almanya U21 Milli Takımı'ndan sonra Türk Milli Takımı'na değil bir kulüp takımından gelen teklifi kabul etmesini söylerdim." ifadelerini kullandı.
Almanya Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Löw hakkında da konuşan Daum, "Löw ne yazık ki son dönemlerinde bazı oyuncuların eski günlerine bakarak takımlar seçti. Performans ilkesine sadık kalmadı. Oyuncuları yanlış pozisyonlarda kullandı. Böylece en güçlü Almanya'yı ortaya koyamadı." değerlendirmesini yaptı.
"FLICK İLE BAMBAŞKA BİR ALMANYA"
Almanya'nın yeni teknik patronu Hansi Flick'i de yorumlayan Daum, "Hansi, görevinde herhangi bir önyargı olmadan çalışıyor. Takım onun yönetiminde çok iyi. Yüksek empati özelliklerine sahip. Onunla birlikte oyuncular nerede, nasıl oynaması gerektiğini biliyor. Artık herkes kendi pozisyonunda oynuyor. Almanya 2018 Dünya Kupası ve EURO 2020'den çok daha iyi durumda." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
Christoph Daum'dan Stefan Kuntz sözleri: İntihar görevi...
A Milli Futbol Takımı'mızın yeni teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde çıktığı ilk maçta Norveçle 1-1 berabere kalmasının ardından sergilenen futbol hayal kırıklığı yarattı. Bir dönem ülkemizde görev alan Christoph Daum çarpıcı açıklamalarda bulundu. Daum, "Kuntz ile göreve gelmeden önce konuştum. Bunun mutlak bir 'intihar' görevi olduğunu ve ona göre görevi kabul etmesi gerektiğini söyledim." dedi.
Türkiye'de Fenerbahçe, Beşiktaş, Bursaspor'u çalıştıran ünlü Alman teknik adam Christoph Daum, Bild'de konuk olduğu "Lage der Liga" programında konuştu.
Daum, A Milli Takımın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz ile ilgili gelen soruya, "Kuntz ile göreve gelmeden önce konuştum. Bunun mutlak bir 'intihar' görevi olduğunu ve ona göre görevi kabul etmesi gerektiğini söyledim." dedi.
"Kuntz'a bir tavsiye verecek olsam..." diyerek sözlerini sürdüren Daum, "Almanya U21 Milli Takımı'ndan sonra Türk Milli Takımı'na değil bir kulüp takımından gelen teklifi kabul etmesini söylerdim." ifadelerini kullandı.
"LÖW, ESKİ GÜNLERİNE BAKARAK OYUNCU SEÇTİ"
Almanya Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Löw hakkında da konuşan Daum, "Löw ne yazık ki son dönemlerinde bazı oyuncuların eski günlerine bakarak takımlar seçti. Performans ilkesine sadık kalmadı. Oyuncuları yanlış pozisyonlarda kullandı. Böylece en güçlü Almanya'yı ortaya koyamadı." değerlendirmesini yaptı.
"FLICK İLE BAMBAŞKA BİR ALMANYA"
Almanya'nın yeni teknik patronu Hansi Flick'i de yorumlayan Daum, "Hansi, görevinde herhangi bir önyargı olmadan çalışıyor. Takım onun yönetiminde çok iyi. Yüksek empati özelliklerine sahip. Onunla birlikte oyuncular nerede, nasıl oynaması gerektiğini biliyor. Artık herkes kendi pozisyonunda oynuyor. Almanya 2018 Dünya Kupası ve EURO 2020'den çok daha iyi durumda." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
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