14 Kasım 2021, Pazar

MİLLİ TAKIM

SPOR HABERLERİ: Alman basını Türkiye-Cebelitarık maçına geniş yer ayırdı! "Mucize için umut devam ediyor"

A Milli Futbol Takımı'mız, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. maçında Cebelitarık'ı ağırladı ve sahadan 6-0'lık farklı galibiyetle ayrıldı. Alman basını da, Türkiye - Cebelitarık maçına geniş yer ayırdı. İşte atılan manşetler... | Spor haberleri

SPOR HABERLERİ: Alman basını Türkiye-Cebelitarık maçına geniş yer ayırdı! Mucize için umut devam ediyor
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 14.11.2021

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. maçında ağırladığı Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etti.

SPOR HABERLERİ: Alman basını Türkiye-Cebelitarık maçına geniş yer ayırdı! Mucize için umut devam ediyor

Grupta 5. galibiyetini alan ay-yıldızlı ekip, bu sonuçla puanını 18'e yükseltti. Milli Takım, sahasında Letonya ile 0-0 berabere kalan aynı puana sahip Norveç'in averajla üzerine çıkarak, ikinci sıraya yükseldi.

SPOR HABERLERİ: Alman basını Türkiye-Cebelitarık maçına geniş yer ayırdı! Mucize için umut devam ediyor

Grup maçlarının tamamlanmasının ardından takımlar arasında puan eşitliği olması halinde genel averaja bakılacak. Grup lideri Dünya Kupası'na doğrudan katılırken, grup ikincisi play-off etabına katılma hakkı elde edecek.

SPOR HABERLERİ: Alman basını Türkiye-Cebelitarık maçına geniş yer ayırdı! Mucize için umut devam ediyor

Türkiye'nin grupta averajla ikinci sıraya yükselmesi, teknik direktör Stefan Kuntz'dan dolayı Alman basının da gündemindeydi.

Maça geniş yer ayıran gazetelerin attığı başlıklardan bazıları şöyle:

SPOR HABERLERİ: Alman basını Türkiye-Cebelitarık maçına geniş yer ayırdı! Mucize için umut devam ediyor

SPORT1

"Kuntz Hollanda üzerinde baskı kurdu"

SPOR HABERLERİ: Alman basını Türkiye-Cebelitarık maçına geniş yer ayırdı! Mucize için umut devam ediyor

KICKER

"Cebelitarık zaferi sonrası Türkiye, 'mucizeler' için umut etmeye devam ediyor"

SPOR HABERLERİ: Alman basını Türkiye-Cebelitarık maçına geniş yer ayırdı! Mucize için umut devam ediyor

SKY SPORT ALMANYA

"Kuntz için hassas bir görev: Türkiye için Dünya Kupası bileti hala orada"

SPOR HABERLERİ: Alman basını Türkiye-Cebelitarık maçına geniş yer ayırdı! Mucize için umut devam ediyor

SPORT BILD

"Kuntz Türkiye ile ikinci sırayı aldı"

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