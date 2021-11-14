SPOR HABERLERİ: Alman basını Türkiye-Cebelitarık maçına geniş yer ayırdı! "Mucize için umut devam ediyor"
A Milli Futbol Takımı'mız, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. maçında Cebelitarık'ı ağırladı ve sahadan 6-0'lık farklı galibiyetle ayrıldı. Alman basını da, Türkiye - Cebelitarık maçına geniş yer ayırdı. İşte atılan manşetler... | Spor haberleri
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. maçında ağırladığı Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etti.
Grup maçlarının tamamlanmasının ardından takımlar arasında puan eşitliği olması halinde genel averaja bakılacak. Grup lideri Dünya Kupası'na doğrudan katılırken, grup ikincisi play-off etabına katılma hakkı elde edecek.
Türkiye'nin grupta averajla ikinci sıraya yükselmesi, teknik direktör Stefan Kuntz'dan dolayı Alman basının da gündemindeydi.
Maça geniş yer ayıran gazetelerin attığı başlıklardan bazıları şöyle:
SPORT1
"Kuntz Hollanda üzerinde baskı kurdu"
KICKER
"Cebelitarık zaferi sonrası Türkiye, 'mucizeler' için umut etmeye devam ediyor"
SKY SPORT ALMANYA
"Kuntz için hassas bir görev: Türkiye için Dünya Kupası bileti hala orada"
SPORT BILD
"Kuntz Türkiye ile ikinci sırayı aldı"
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