12 Kasım 2021, Cuma

MİLLİ TAKIM

CANLI İZLE | Karadağ - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Dünya Kupası Elemeleri

Karadağ - Türkiye maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 12.11.2021

Dünya Kupası Elemeleri kapsamında A Milli Takımı'mız, G grubu 10. maçında Karadağ'a konuk olacak. Stefan Kuntz yönetimindeki Türkiye, maçı kazanarak yükselişe geçmek istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Karadağ - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Stefan Kuntz yönetiminde çıkış arayan A Milli Futbol Takımı'mız, Karadağ'a konuk olacak. Maç ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Karadağ - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

KARADAĞ - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Karadağ - Türkiye maçı 16 Kasım Salı günü saat 22:45'te TRT 1'de canlı yayınlanacak.

📋 ADAY KADRO

Ay-yıldızlı takımın teknik direktörü Stefan Kuntz, Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu'nu ilk kez A Milli Takım'a davet etti. Alman çalıştırıcının belirlediği 24 kişilik aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Uğurcan Çakır, Ersin Destanoğlu, Sinan Bolat

Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz

Orta saha: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Berat Özdemir, Berkan Kutlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu

Forvet: Burak Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun, Kenan Karaman.

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