Türkiye Cebelitarık maçı sonrası Stefan Kuntz: Oyuncularımla gurur duyuyorum
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. maçında A Milli Futbol Takımı'mız, Cebelitarık'ı konuk etti ve sahadan 6-0'lık galibiyetle ayrıldı. Mücadelenin ardından ay-yıldızlıların teknik direktörü Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu. Kuntz, "Oyuncularımla gurur duyuyorum. Onları saha kenarında izlemek zevkti." dedi. | A Milli Takım haberleri
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık'ı 6-0'lık skorla geçen A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.
İşte deneyimli çalıştırıcının o sözleri:
Oyuncularımla gurur duyuyorum. Onları saha kenarında izlemek zevkti. Oyunun yönünü değiştirecek hamleler yaptık. Her şeyi denedik. Yapabileceğimiz ne varsa her şeyi yaptık.
Zeki kart sınırındaydı. Önemli bir Karadağ maçımız var. Dinlendirdik. Rıdvan Yılmaz'ın da hücum kalitesinde bize katkı sağlayacağını planladık. Mert golünü attı. Rıdvan asistlerini yaptı. Fena fikir değilmiş.
Aslında Norveç - Letonya maçına o kadar bakamadım. Kaptan Burak Yılmaz, yanımda her şeyi takip ediyordu ve arkadaşlarına söylüyordu. Daha iyi hazırlık yapmamız lazım, ayaklarımızın yere basması lazım.
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