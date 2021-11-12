12 Kasım 2021, Cuma

MİLLİ TAKIM

Ümit Milliler Belçika karşısında! Belçika-Türkiye U21 maçı A Spor'dan canlı yayınlanacak

Ümit Milliler Belçika karşısında! Dev heyecan A Spor’da
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 12.11.2021

2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Ümit Milli Takımı'mız, Belçika ile karşı karşıya gelecek. 3 maç sonunda 4 puanla 3. sırada bulunan ay-yıldızlı takım, Belçika'yı yenerek iddiasını sürdürmek istiyor. Belçika-Türkiye U21 maçı A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Ümit Milli Takım'ın bugünkü Belçika sınavı A Spor'dan ekranlara gelecek. Ay-yıldızlı ekibimiz, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki 4. maçına çıkacak. A Spor'dan yayınlanacak karşılaşma saat 22.00'de başlayacak. Teknik direktör Tolunay Kafkas yönetiminde dün son antrenmanını yapan Ümit milliler, 16 Kasım Salı günü de Alanya'da Danimarka'yı ağırlayacak.

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