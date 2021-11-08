A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz: Ferdi Kadıoğlu ile görüştüm...
A Milli Futbol Takım'ın deneyimli çalıştırıcı Stefan Kuntz, katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu. Millilerin son durumu ve yaşananlara dair konuşan Alman çalıştırıcı, Ferdi Kadıoğlu'nun milli takım tercihi hakkında da konuştu. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri
A Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz Trt Spor'da katıldığı bir programda milli takıma dair merak edilenleri yanıtladı.
Birçok konuya değinen Alman çalıştırıcı Ferdi Kadıoğlu'nun milli takım tercihi hakkında da açıklamalarda bulundu.
Kuntz açıklamasında oyuncu ile birkaç hafta önce Riva'da görüşme sağladıklarını ifade ederken, "Kendisine anlattık, verimli geçti."
"Bir daha konuştuk sonra, biraz daha süreye ihtiyacı olduğunu ve Kasım ayında değil ama Mart ayında karar vereceğini söyledi" dedi.
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