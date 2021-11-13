13 Kasım 2021, Cumartesi
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Türkiye-Cebelitarık maçı öncesi sakatlık kabusu! Ozan Tufan kadrodan çıkarıldı
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. maçında Cebelitarık'ı konuk edecek A Milli Futbol Takımı'mızda bir sakatlık haberi daha geldi. Ay-yıldızlılarda Cengiz Ünder ve Abdülkadir Ömür'den sonra Ozan Tufan'ın da sakatlandığı ve maç kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki 9. maçında Cebelitarık'ı konuk edecek A Milli Takım'da sakatlık kabusu sürüyor... Ay-yıldızlılarda sakat oyuncular kervanına Ozan Tufan da katıldı. Yıldız futbolcu, Cebelitarık maçının kadrosundan çıkarıldı. Ozan'ın 16 Kasım'daki Karadağ maçında forma giyip giymeyeceği ise daha sonra netleşecek.
A Milliler'de daha önce Cengiz Ünder ve Abdülkadir Ömür de sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı.
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