13 Kasım 2021, Cumartesi

MİLLİ TAKIM

Türkiye-Cebelitarık maçı öncesi sakatlık kabusu! Ozan Tufan kadrodan çıkarıldı

A Milli Takım’da sakatlık kabusu! Kadrodan çıkarıldı
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 13.11.2021 Giriş Tarihi: 13.11.2021

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. maçında Cebelitarık'ı konuk edecek A Milli Futbol Takımı'mızda bir sakatlık haberi daha geldi. Ay-yıldızlılarda Cengiz Ünder ve Abdülkadir Ömür'den sonra Ozan Tufan'ın da sakatlandığı ve maç kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki 9. maçında Cebelitarık'ı konuk edecek A Milli Takım'da sakatlık kabusu sürüyor... Ay-yıldızlılarda sakat oyuncular kervanına Ozan Tufan da katıldı. Yıldız futbolcu, Cebelitarık maçının kadrosundan çıkarıldı. Ozan'ın 16 Kasım'daki Karadağ maçında forma giyip giymeyeceği ise daha sonra netleşecek.

A Milliler'de daha önce Cengiz Ünder ve Abdülkadir Ömür de sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı.

Cengiz Ünder kamptan ayrıldı! haberin devamı

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