13 Kasım 2021, Cumartesi

MİLLİ TAKIM

Belçika U21 2-0 Türkiye U21 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Ümit Milliler deplasmanda mağlup! İşte maçın golleri...
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 13.11.2021 Giriş Tarihi: 13.11.2021

2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden Ümit Milli Takım'ımız, gruptaki 4. maçında Belçika ile karşı karşıya geldi. Milliler, 51. dakikada Balikwisha'nın ve 90+5'te Brempt'in penaltıdan attığı gollerle mücadeleden 2-0 mağlup ayrıldı.

2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. 9. grupta mücadele eden Milliler, grup lider konumunda bulunan Belçika U21 takımı ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Ümit Milli Takım'ımız mücadeleden 2-0 mağlup ayrılarak gruptaki 4. maçında 2. mağlubiyetini aldı.

Belçika U21 takımına galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Balikwisha ve 90+5'te penaltıdan Brempt kaydetti.

Milli Takım'ımızda 90+4'te Ali Kaan Güneren kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Bu sonucun ardından gruptaki puan durumu ise şu şekilde;

1- BELÇİKA: 15

2- DANİMARKA: 6

3- İSKOÇYA: 4

4- TÜRKİYE: 4

5- KAZAKİSTAN: 0

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

GOL | Belçika U21 1-0 Türkiye U21 Türkiye U21
GOL | Belçika U21 2-0 Türkiye U21

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