CANLI İZLE | Türkiye Cebelitarık maçı ne zaman? Milli maç saat kaçta? Türkiye - Cebelitarık maçı hangi kanalda? Bilet fiyatları...
A Milli Futbol Takımı'mız, Dünya Kupası Elemeleri'nde G grubu 9. maçında Cebelitarık ile karşılaşacak. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı Ukrayna Futbol Federasyonu'ndan Sergii Boiko yönetecek. 13 Kasım Cumartesi günü oynanacak maç öncesinde aday kadrodan Cengiz Ünder ve Ozan Kabak sakatlıkları sebebiyle çıkarıldı. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Türkiye - Cebelitarık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...
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2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. A Milli Futbol Takımı, G grubu 9. maçında Cebelitarık ile karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Türkiye - Cebelitarık maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Milli maç şifresiz mi?
📺 TÜRKİYE - CEBELİTARIK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Türkiye - Cebelitarık maçı 13 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak.
📋 TÜRKİYE - CEBELİTARIK MAÇININ ADAY KADROSU AÇIKLANDI!
Ay-yıldızlı takımın teknik direktörü Stefan Kuntz, Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu'nu ilk kez A Milli Takım'a davet etti. Alman çalıştırıcının belirlediği 24 kişilik aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:
Kaleciler: Uğurcan Çakır, Ersin Destanoğlu, Sinan Bolat
Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz
Orta saha: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Berat Özdemir, Berkan Kutlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu
Forvet: Burak Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun, Kenan Karaman.
🚑 OZAN KABAK VE CENGİZ ÜNDER KADRODAN ÇIKARILDI!
A Milli futbolcu Ozan Kabak, viral enfeksiyon sebebiyle Cebelitarık ve Karadağ maçlarının aday kadrosundan çıkarıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; "İngiltere'nin Norwich City takımında forma giyen millî futbolcumuz Ozan Kabak, geçirmiş olduğu viral enfeksiyon sebebiyle A Millî Takımımızın Cebelitarık ve Karadağ maçları aday kadrosundan çıkarıldı" denildi.
TFF'den yapılan açıklamada, "Cengiz Ünder'in kampta yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda, sağ arka adalesinde sakatlık tespit edilmiş olup, bu sakatlığın futbolcunun Cebelitarık ve Karadağ maçlarında forma giymesine engel olacağı belirlenmiştir" denildi.
Galatasaray'da ve forma giyen Barış Alper Yılmaz, ilk kez A Milli Takım kadrosuna çağrıldı.
💪 BİLETLER TÜKENDİ!
A Milli Futbol Takımı'nın 13 Kasım Cumartesi günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Cebelitarık ile oynayacağı 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu maçının biletleri tükendi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Stadyum kapasitesinin %100'ü oranında ev sahibi takım seyircileri için satışa sunulan biletlerin tamamı tükendi. Türkiye Futbol Federasyonu olarak 2022 Dünya Kupası Finalleri yolunda A Millî Takımı'mıza eşsiz destek veren bütün ay-yıldızlı taraftarlarımıza ilgilerinden dolayı teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.
MAÇA UKRAYNALI HAKEM!
A Milli Futbol Takımı'mızın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 13 Kasım 2021 Cumartesi günü Cebelitarık ile oynayacağı maçın hakemi Ukrayna Futbol Federasyonu'ndan Sergii Boiko oldu.
KALECİLERE ÖZEL GÖZLÜK!
Kaleciler Uğurcan Çakır, Ersin Destanoğlu ve Sinan Bolat, görüş açılarını kapatan özel bir gözlükle çalışmalarını gerçekleştirdi ve yandan yapılan orta çalışmalarında kaleciler topu kontrol etmeye çalıştı.
13 KASIM CUMARTESİ GÜNÜ MAÇLARI
D Grubu:
17.00 Bosna Hersek - Finlandiya
22.45 Fransa - Kazakistan
E Grubu:
22.45 Belçika - Estonya
22.45 Galler - Belarus
G Grubu:
20.00 Norveç - Letonya
20.00 Türkiye - Cebelitarık
22.45 Karadağ - Hollanda
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