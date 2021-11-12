A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz: Halk ve takım arasında hisler oluşturduk!
A Milli Futbol Takım Teknik DirektörüStefan Kuntz, FIFA'ya özel açıklamalarda bulundu. Takıma dair birçok değerlendirmelerde bulunan Alman çalıştırıcı, "Takımın ruhu büyüyor" derken, "Halk ve takım arasında hisler oluşturduk" ifadelerini kullandı. İşte Kuntz'un o sözleri... | Son dakika spor haberleri
"Türk Milli Takımı, benim için yoğun duyguların da dahil olduğu çok ilginç ve heyecan verici bir meydan okuma! Yeni oyuncularım ve halletmem gereken yeni şeyleri var. Türk futbolunun potansiyelini zaten biliyordum. Türkiye her zaman yetenekli futbolculardan oluşan bir ülke olmuştur ve genç türk oyuncuları en üst düzeyde mücadele edebilecekleri üst düzeye turnuvalara taşımak için elimden geleni yapacağım."
"HAYATIMIN EN DOĞRU ANINDA GELDİ"
"2017 ve 2021 yıllarında Almanya U21 Milli Takımı'yla iki kez Avrupa şampiyonu olduktan sonra yeni bir şey yapmak istediğimi ve yeni bir mücadeleye ihtiyacım olduğunu hissettim. TFF, A Milli Takım Teknik Direktörü olma teklifi hayatımın en doğru anında geldi. Benim için doğru bir iş olduğunu hissettim. Türkiye'nin başında olmaktan gurur ve mutluluk duyuyorum. Türkiye için yüzde 100'ümden daha azını vermeyeceğim."
"KULÜPLERLE GÖRÜŞECEĞİM"
"Kısa vadede 2022 Dünya Kupası eleme maçlarımıza yoğunlaşıyorum. Stadyumlarda ve televizyonda birçok maç izliyorum. Kasım ayı elemelerinden sonra TFF yönetim kurulu ile birlikte Türk futbolunun diğer alanlarında nasıl yardımlarım olacağını görüşmek üzere bir araya geleceğiz. Kulüpleri ziyaret edip, teknik direktörleriyle görüşmeler yapacağım."
"HALK VE TAKIM ARASINDA HİSLER OLUŞTURDUK"
"Bir teknik direktör sadece galibiyetlerden memnun olur. Letonya karşısında galibiyet çok kritikti ve beni çok mutlu etti. Türk milleti ve Türk takımı arasında pozitif hisler oluşturduk. Hala kendimizi geliştirmemiz gereken alanlar ve antrenmanlarda bu konular üzerine eğiliyoruz. Bence her oyuncu yapbozun bir parçası. Biz her birini özenle ve en iyisini verecek şekilde kullanmaya çalışıyor, böylece fotoğrafımızı tamamlamayı amaçlıyoruz."
"KAPI AÇILIRSA HAZIR OLMALIYIZ"
"Biz kendi işimizi yapacağız ve 2 maçımızı da kazanmaya çalışacağız. Öte yandan, gruptaki rakiplerimizin sonuçlarına da ihtiyacımız da var. Eğer kapı açılırsa içeri girmek için hazır olmalıyız."
"6-1'İ BEN YARGILAYAMAM"
"Türkiye'nin Hollanda'ya 6-1 yenildiği maç geçmişte kaldı. O dönemi yargılayacak kişi ben değilim."
"TAKIMIN RUHU BÜYÜYOR!"
"Şimdiye kadar sadece 10 kez takımla antrenman yapma fırsatım oldu. Oyuncularımla daha fazla zaman geçirdikten sonra takımımın ne kadar güçlü olduğuna dair daha doğru bir değerlendirme yapabilirim. Şimdilik, daha genç ve daha tecrübeli oyuncular arasında denge kurmaya çalışıyorum. Bunu bir deneyim ve cesaret karışımı olarak düşünün. Yine de takım içinde ruhun giderek büyüdüğünü, geliştiğini düşünüyorum."
"95'TEN BERİ BU TUTKUYU BİLİYORUM"
"1995/96 sezonunda Beşiktaş forması giydiğimden bu yana Türklerin futbola ne kadar tutkuyla baktığını biliyorum. Çok duygusallar, tıpkı benim gibi... Norveç'e karşı ilk iç saha maçımız yüzde 50 kapasite oynandı ama stadyum tamamen doluymuş gibi bizi desteklediler."
"EURO 2024 BENİ MOTİVE EDİYOR"
"Yepyeni bir Türk milli takımı kurma ve Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024'e katılma fikri beni heyecanlandırmaya, daha çok çalışmam için motive etmeye yetiyor."
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