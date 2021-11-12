A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz: Halk ve takım arasında hisler oluşturduk!

"HALK VE TAKIM ARASINDA HİSLER OLUŞTURDUK"

"Bir teknik direktör sadece galibiyetlerden memnun olur. Letonya karşısında galibiyet çok kritikti ve beni çok mutlu etti. Türk milleti ve Türk takımı arasında pozitif hisler oluşturduk. Hala kendimizi geliştirmemiz gereken alanlar ve antrenmanlarda bu konular üzerine eğiliyoruz. Bence her oyuncu yapbozun bir parçası. Biz her birini özenle ve en iyisini verecek şekilde kullanmaya çalışıyor, böylece fotoğrafımızı tamamlamayı amaçlıyoruz."