13 Kasım 2021, Cumartesi

MİLLİ TAKIM

Bizim Çocuklar fark peşinde! İşte Türkiye-Cebelitarık maçı muhtemel 11'leri...

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı'mız, 9. maçında Cebelitarık'ı konuk edecek. Ay-yıldızlılar, grubun averaj takımı olan rakibini farklı geçip Norveç'le arasında olan averaj farkını da kapatmak istiyor. Teknik direktör Stefan Kuntz da ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi. İşte Türkiye-Cebelitarık maçı muhtemel 11'leri...

Bizim Çocuklar fark peşinde! İşte Türkiye-Cebelitarık maçı muhtemel 11’leri...
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 13.11.2021

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda son dönemeçteki sınavlarımızdan ilkine çıkıyoruz. Rakip bizim ayarımızda olmayan ancak ilk maçta belli bir süre zorlandığımız Cebelitarık. Norveç'in 2 puan ve 5 averaj gerisinde olan ay-yıldızlıların hedefi bugün sadece kazanmak olmayacak.

Bizim Çocuklar fark peşinde! İşte Türkiye-Cebelitarık maçı muhtemel 11’leri...

Fotomaç'ın haberine göre; Futbol mucizesi gerçekleşmezse galibiyetin cepte olduğu mücadelede hedefimiz sadece 3 puan değil aynı zamanda en az 5 fark olacak. Milliler ilk düdükle birlikte rakip kaleye yüklenecek ve erken golle Cebelitarık'ın direncini kıracak. Teknik direktör Stefan Kuntz da hafta boyunca yaptırdığı idmanlarda oyuncularına şut antrenmanları yaptırdı.

Bizim Çocuklar fark peşinde! İşte Türkiye-Cebelitarık maçı muhtemel 11’leri...

KUNTZ SÜREKLİ UYARIYOR
Teknik direktör Stefan Kuntz antrenmanlarda hücum aksiyonları üzerinde durdu. Alman çalıştırıcı özellikle 'Kral' lakaplı forveti Burak Yılmaz ile yakından ilgilendi. Kuntz öğrencileriyle yaptığı konuşmada ilk Cebelitarık maçını hatırlatarak erken golle rakibi çözmeleri gerektiğini belirtti.

Bizim Çocuklar fark peşinde! İşte Türkiye-Cebelitarık maçı muhtemel 11’leri...

Ay-yıldızlı futbolcular da bir hayli hırslı şekilde çalıştılar. Kaptan Burak Yılmaz da arkadaşlarıyla görüşme gerçekleştirdi. Maçın ilk düdüğünden sonuna kadar konsantrasyonlarını yüksek tutmaları gerektiğini kaydetti. Milli Takım'da tüm futbolcuların keyfi yerinde. Moralleri yüksek. Bir an önce karşılaşmanın başlamasını bekliyorlar.

Bizim Çocuklar fark peşinde! İşte Türkiye-Cebelitarık maçı muhtemel 11’leri...

BİLETLER TÜKENDİ
Türkiye'nin Cebelitarık'ı ağırlayacağı karşılaşmanın tüm biletleri tükendi. Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşmada ay-yıldızlılar güçlü bir tribün desteği önünde oynayacaklar. Hedef 3 puan ve farklı galibiyet olacak.

Bizim Çocuklar fark peşinde! İşte Türkiye-Cebelitarık maçı muhtemel 11’leri...

TÜRKİYE-CEBELİTARIK MAÇI 11'LERİ

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Caner, Berat, Ozan Tufan, Hakan, Kerem, Serdar Dursun, Burak

Cebelitarık: Coeling, Sergeant, Wiseman, Valarino, Chipolina, Mouelhi, Britto, Ronan, De Barr, Torilla, Hernandez

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