Serdar Gürler'den milli takım sitemi! Barış Alper Yılmaz...
Süper Lig'de geride kalan 12 haftanın ardından Konyaspor'da sergilediği futbolla büyük bir çıkış yakalayan Serdar Gürler A Milli Futbol Takımı'mızın aday kadrosuna davet edilmeyince sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
İttifak Holding Konyasporlu Serdar Gürler, A Milli Takım'a davet edilmediği için tepki gösterdi.
Gürler, Galatasaray'ın genç oyuncusu Barış Alper'in kadroya dahil edilmesinden sonra Barış Alper Yılmaz'ın fotoğrafını paylaşıp üzerine not düştü.
İşte Serdar Gürler'in sözleri:
"Kardeşim benim hayırlı olsun. Sana saygım sonsuz. Çok iyi futbolcusun, bunu yüzüne karşı da söyledim. Daha iyi yerlere geleceğini canı gönülden inanıyorum ve bunu istiyorum. Mesajım sana değil, sadece adaletsiz davrananlara. Adaletin olmadığı yerde, neden bu haldeyiz diye düşünüyorlar hala."
Konyaspor'dan Serdar Gürler paylaşımı: "Merhaba Stefan. Seni Serdar ile tanıştırabilir miyim ?"
Hallo Stefan. Darf ich dir Serdar vorstellen pic.twitter.com/Ecgau6siwB— İttifak Holding Konyaspor (@konyaspor) November 9, 2021
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