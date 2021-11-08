Türkiye - Cebelitarık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. G Grubu'nda boy gösteren A Milli Takım'ımız 9. maçında Cebelitarık ile karşı karşıya gelecek. Müsabakanın oynanmasına az bir süre kala futbolseverler "Türkiye - Cebelitarık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte mücadeleye dair tüm detaylar...
Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan sürüyor. G Grubu'nda mücadele eden A Milli Takım'ımız 9. maçında Cebelitarık ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin oynanmasına az bir süre kala futbolseverler "Türkiye - Cebelitarık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte mücadeleye dair detaylar...
TÜRKİYE - CEBERİTARIK MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Türkiye - Cebelitarık maçı 13 Kasım Cumartesi 20.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak.
TÜRKİYE ADAY KADROSU BELLİ OLDU
A Milli Futbol Takımı'nın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ve Karadağ ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu.
Beşiktaş 'ın kalesini koruyan Ersin Destanoğlu, A Milli Takım kadrosuna ilk kez dahil edildi. Bu arada Ozan Kabak gribal enfeksiyon nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı.
İŞTE A MİLLİ TAKIM'IN ADAY KADROSU
KALECİ: Ersin Destanoğlu, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır
DEFANS: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz
ORTA SAHA: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Berat Özdemir, Berkan Kutlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu
FORVET: Burak Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Kenan Karaman, Serdar Dursun
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