A Milli Takım'ın Cebelitarık ve Karadağ maçları aday kadrosu açıklandı. Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, ilk kez A milli takım kadrosuna davet edildi. A Milli Takım'da Lille'in yıldız futbolcusu Yusuf Yazıcı uzun bir süreden sonra kadroya dahil edilmedi.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yer alan A Milli Takım'ımız, Cebelitarık ve Karadağ ile kritik maçlarda kozlarını paylaşacak. 8 maç sonunda 15 puanla 3. sırada yer alan ay-yıldızlılar, grupta kalan son 2 maçı mutlak kazanmanın hesaplarını yapıyor.

Teknik direktör Stefan Kuntz, Dünya Kupası Elemeleri aday kadrosunu belirledi.

ERSİN DESTANOĞLU İLK KEZ KADRODA!

Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, ilk kez A Milli Takım kadrosuna dahil edildi.

YUSUF YAZICI KADRODA YOK!

A Milli Takım'da Lille'in yıldız futbolcusu Yusuf Yazıcı uzun bir süreden sonra kadroya dahil edilmedi.

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