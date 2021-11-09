A Milli Takım'da Sinan Bolat, Uğurcan Çakır ve Ersin Destanoğlu açıklamalarda bulundu! "Hep birlikte savaşacağız"

A Milli Takım'da Sinan Bolat, Uğurcan Çakır ve Ersin Destanoğlu açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Sinan Bolat: Önümüzde çok önemli 2 maç var. Öncelikle Cebelitarık maçına konsantreyiz. 3 puanı almak istiyoruz.

"Altay'a geçmiş olsun diliyorum. Umarım en yakın zamanda sahalara döner. Şu anda ben abi konumundayım. Genç kardeşlerime tecrübelerimi aktarmaya çalışıyorum. İnşallah genç kalecilerimiz kısa sürede ülkemizi Avrupa'da başarıyla temsil eder."

"Uğurcan, Ersin, Altay kendilerini Avrupa'da da kanıtlamış isimler. Kendi açımdan bu kadar yetenekli kardeşlerimizin olması ve ülkemizi başarıyla temsil etmesi beni gururlandırıyor."

"Hamit abi ve yeni hocamızın gelmesi ile yeni bir hava oluştu. İnşallah hocamızla en iyi sonuçları alacağız."

Uğurcan Çakır: Ben buradan Ersin'e 'Hoşgeldin' demek istiyorum. Milli formayı hak etti. Altay'a da tekrar 'Geçmiş olsun' diyorum. Kim oynarsa oynasın elinden gelenin en iyisini yapacak.

"Şansımızı sonuna kadar zorlamak istiyoruz. Ben biraz moralli geldim ama burası milli takım. Hep birlikte savaşacağız. En iyi şekilde ayrılacağız."

"Şu anda iyi çalışıyoruz. İnşallah Dünya Kupası'na katılabiliriz. İyi bir havamız var. İki maçı da kazanmak istiyoruz"

Ersin Destanoğlu: Seçildiğimi duyduğumda çok mutlu oldum, bunu bekliyordum. İlk öğrendiğimde tarif edilemez duygular yaşadım. Burası en üst seviye, burada olduğum için mutluyum.

"Çok çalışıp kendimi her açıdan geliştiriyorum. Burada çok güzel bir ortam var. Abilerim olsun, teknik heyet olsun çok sıcak karşıladılar."

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