09 Kasım 2021, Salı

MİLLİ TAKIM

A Milli Takım'da Cengiz Ünder sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı! Yerine Barış Alper Yılmaz davet edildi

A Milli Takım’da Cengiz Ünder kadrodan çıkarıldı! Yerine...
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 09.11.2021 Giriş Tarihi: 09.11.2021

A Milli Takım'da Cengiz Ünder sakatlığı nedeniyle Cebelitarık ve Karadağ maçlarında forma giyemeyecek. Yıldız oyuncunun yerine Barış Alper Yılmaz, kadroya davet edildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

A Milli Takım'da sakatlanan Cengiz Ünder yerine Barış Alper Yılmaz kadroya dahil edildi.

İşte TFF'den yapılan açıklama:

"A Millî Takım aday kadrosunda yer alan Cengiz Ünder'in kampta yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda, sağ arka adalesinde sakatlık tespit edilmiş olup, bu sakatlığın futbolcunun Cebelitarık ve Karadağ maçlarında forma giymesine engel olacağı belirlenmiştir.

Konuyla ilgili A Millî Takım'ın ve Olimpik Marsilya'nın sağlık ekipleri arasında görüşmeler gerçekleştirilmiş ve Cengiz'in tedavisine Türkiye'de başlanmasının uygun olacağı konusunda fikir birliğine varılmıştır.

Bu gelişme üzerin, U21 (Ümit) Millî Takımımızdan Barış Alper Yılmaz A Milli Takım aday kadrosuna dâhil edildi."

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