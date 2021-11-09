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A Milli Takım'da Sinan Bolat, Uğurcan Çakır ve Ersin Destanoğlu açıklamalarda bulundu! "Hep birlikte savaşacağız"

Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 9. maçında Cebelitarık ile kozlarını paylaşacak olan A Milli Takım'da hazırlıklar devam ediyor. Antrenman öncesi milli kalecilerimiz Uğurcan Çakır, Ersin Destanoğlu ve Sinan Bolat açıklamalarda bulundu. Üç kaleci de ortak mesaj vererek, ""Hep birlikte savaşacağız" dedi. | Son dakika spor haberleri
09.11.2021
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